RMB/BER Indice di Fiducia delle Imprese Sudafrica (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Ufficio per la Ricerca Economica (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Basso N/D
40
L'indice di fiducia delle imprese RMB/BER riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni commerciali in Sudafrica. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.

Il Bureau for Economic Research conduce un'indagine trimestrale tra un campione costante di aziende manifatturiere e di costruzione, rivenditori e grossisti e concessionari di automobili. Questo è un sondaggio semplice e rapido contenente un piccolo numero di domande. È progettato per l'analisi a breve termine delle condizioni aziendali. Le domande sono di natura qualitativa, cioè agli intervistati viene chiesto di valutare i cambiamenti rispetto al periodo precedente: se le stime sono aumentate, diminuite o non sono cambiate.

L'indice di fiducia delle imprese può avere valori da 0 a 100, con 0 che denota pessimismo ed estrema incertezza, 50 che mostra neutralità e 100 che significa la massima fiducia. Letture superiori alle attese possono essere viste come positive per il rand sudafricano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"RMB/BER Indice di Fiducia delle Imprese Sudafrica (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
