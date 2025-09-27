Calendario Economico
RMB/BER Indice di Fiducia delle Imprese Sudafrica (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|Basso
|N/D
|
40
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice di fiducia delle imprese RMB/BER riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni commerciali in Sudafrica. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.
Il Bureau for Economic Research conduce un'indagine trimestrale tra un campione costante di aziende manifatturiere e di costruzione, rivenditori e grossisti e concessionari di automobili. Questo è un sondaggio semplice e rapido contenente un piccolo numero di domande. È progettato per l'analisi a breve termine delle condizioni aziendali. Le domande sono di natura qualitativa, cioè agli intervistati viene chiesto di valutare i cambiamenti rispetto al periodo precedente: se le stime sono aumentate, diminuite o non sono cambiate.
L'indice di fiducia delle imprese può avere valori da 0 a 100, con 0 che denota pessimismo ed estrema incertezza, 50 che mostra neutralità e 100 che significa la massima fiducia. Letture superiori alle attese possono essere viste come positive per il rand sudafricano.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"RMB/BER Indice di Fiducia delle Imprese Sudafrica (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)"indicatore macroeconomico.
