L'indice di fiducia delle imprese RMB/BER riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni commerciali in Sudafrica. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.

Il Bureau for Economic Research conduce un'indagine trimestrale tra un campione costante di aziende manifatturiere e di costruzione, rivenditori e grossisti e concessionari di automobili. Questo è un sondaggio semplice e rapido contenente un piccolo numero di domande. È progettato per l'analisi a breve termine delle condizioni aziendali. Le domande sono di natura qualitativa, cioè agli intervistati viene chiesto di valutare i cambiamenti rispetto al periodo precedente: se le stime sono aumentate, diminuite o non sono cambiate.

L'indice di fiducia delle imprese può avere valori da 0 a 100, con 0 che denota pessimismo ed estrema incertezza, 50 che mostra neutralità e 100 che significa la massima fiducia. Letture superiori alle attese possono essere viste come positive per il rand sudafricano.

Ultimi valori: