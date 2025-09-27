Calendario Economico
Riserva Monetaria M3 SARB South African Reserve Bank a/a (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)
|Basso
|6.75%
|6.56%
|
7.27%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|6.72%
|
6.75%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
SARB M3 Money Supply a/a misura una variazione percentuale dell'intera offerta di moneta circolante nell'economia sudafricana nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale.
L'offerta di Money Supply M3 comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Tra i diversi aggregati monetari, M3 è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, ma M3 rimane costante.
In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita dell'offerta Money Supply M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che un'offerta di Money Supply M3 insufficiente ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe, quindi, avere un impatto positivo sulla valuta, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserva Monetaria M3 SARB South African Reserve Bank a/a (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
