SARB M3 Money Supply a/a misura una variazione percentuale dell'intera offerta di moneta circolante nell'economia sudafricana nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale.

L'offerta di Money Supply M3 comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Tra i diversi aggregati monetari, M3 è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, ma M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita dell'offerta Money Supply M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che un'offerta di Money Supply M3 insufficiente ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe, quindi, avere un impatto positivo sulla valuta, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori: