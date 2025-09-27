Calendario Economico
Conto Corrente Sudafrica - Rapporto PIL (South Africa Current Account - GDP Ratio)
|Basso
|-1.1%
|0.0%
|
-0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il conto corrente fa parte del saldo pagamenti del Sudafrica che è un dato sistematizzato su tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti. Oltre al valore assoluto, il Conto Corrente è espresso anche in percentuale del PIL del Paese, che indica il livello di competitività internazionale del Paese.
Il Conto Corrente riflette tutte le operazioni relative a beni e servizi, nonché i redditi primari e secondari. Il reddito primario comprende i redditi da investimento (ad esempio, interessi e dividendi). Il reddito secondario si riferisce a trasferimenti correnti tra residenti e non residenti non soggetti ad alcuna condizione. Ad esempio, si tratta di trasferimenti correnti dal governo centrale o di aiuti esteri.
Un avanzo delle partite correnti aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo delle partite correnti, avviene esattamente il contrario. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.
In generale, tuttavia, i valori che superano le previsioni sono considerati positivi per il rand sudafricano e negativi se sono al di sotto delle previsioni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Sudafrica - Rapporto PIL (South Africa Current Account - GDP Ratio)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
