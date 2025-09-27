Calendario Economico
Produzione Manifatturiera Sudafrica m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)
|Basso
|-0.5%
|0.6%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.0%
|
-0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione manifatturiera m/m riflette un cambiamento nella produzione delle aziende sudafricane di tutti i settori manifatturieri, tra cui l'estrazione mineraria, la produzione, l'elettricità e la fornitura di gas. L'indicatore mostra di quanto il valore è cambiato rispetto al mese precedente.
Per calcolare l'indicatore, Statistics South Africa conduce sondaggi mensili su circa 3000 aziende manifatturiere. L'unità statistica dell'indagine è una società definita come unità legale o una combinazione di unità che include e controlla direttamente tutte le funzioni necessarie per svolgere le attività produttive. Il campione viene selezionato in base all'elenco delle società registrate come contribuenti IVA e imposte sul reddito.
Durante il sondaggio, gli intervistati forniscono dati sulle loro vendite e scorte, in base ai quali viene calcolata la produzione dell'azienda. L'indice di produzione è il rapporto tra la produzione nel periodo indicato e la produzione nel periodo di riferimento che è pari a 100 (il periodo di base è attualmente fissato al 2015).
L'indice di Produzione Manifatturiera è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il Paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL del Sudafrica.
Un indice in aumento può indicare un'espansione dell'economia ed è visto come positivo per le quotazioni del rand sudafricano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Sudafrica m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
