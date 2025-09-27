CalendarioSezioni

Produzione Manifatturiera Sudafrica m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)

Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Basso -0.5% 0.6%
0.4%
Ultima versione
Precedente
1.0%
-0.5%
Prossima versione
Precedente
La produzione manifatturiera m/m riflette un cambiamento nella produzione delle aziende sudafricane di tutti i settori manifatturieri, tra cui l'estrazione mineraria, la produzione, l'elettricità e la fornitura di gas. L'indicatore mostra di quanto il valore è cambiato rispetto al mese precedente.

Per calcolare l'indicatore, Statistics South Africa conduce sondaggi mensili su circa 3000 aziende manifatturiere. L'unità statistica dell'indagine è una società definita come unità legale o una combinazione di unità che include e controlla direttamente tutte le funzioni necessarie per svolgere le attività produttive. Il campione viene selezionato in base all'elenco delle società registrate come contribuenti IVA e imposte sul reddito.

Durante il sondaggio, gli intervistati forniscono dati sulle loro vendite e scorte, in base ai quali viene calcolata la produzione dell'azienda. L'indice di produzione è il rapporto tra la produzione nel periodo indicato e la produzione nel periodo di riferimento che è pari a 100 (il periodo di base è attualmente fissato al 2015).

L'indice di Produzione Manifatturiera è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il Paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL del Sudafrica.

Un indice in aumento può indicare un'espansione dell'economia ed è visto come positivo per le quotazioni del rand sudafricano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Sudafrica m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.5%
0.6%
0.4%
giu 2025
0.0%
-1.1%
2.2%
mag 2025
2.0%
-1.8%
1.7%
apr 2025
1.9%
0.5%
-2.5%
mar 2025
-2.2%
-0.8%
0.7%
feb 2025
0.3%
0.8%
0.4%
gen 2025
0.2%
-1.3%
-2.2%
dic 2024
-2.4%
0.3%
-1.3%
nov 2024
-1.1%
0.4%
ott 2024
0.4%
1.5%
-0.2%
set 2024
0.0%
-0.8%
-0.6%
ago 2024
-0.6%
1.6%
lug 2024
2.1%
-0.5%
giu 2024
-0.5%
-0.2%
-3.2%
mag 2024
-3.2%
5.2%
apr 2024
5.2%
-2.2%
mar 2024
-2.2%
1.0%
-1.0%
feb 2024
-0.3%
-0.7%
0.4%
gen 2024
0.8%
0.7%
-1.3%
dic 2023
-1.7%
0.2%
1.2%
nov 2023
0.8%
-0.4%
-0.1%
ott 2023
-0.2%
0.6%
-0.8%
set 2023
-0.5%
-1.1%
0.4%
ago 2023
0.5%
1.4%
-1.7%
lug 2023
-1.6%
-1.3%
1.2%
giu 2023
1.2%
-1.0%
-1.3%
mag 2023
-1.3%
1.4%
0.7%
apr 2023
0.5%
-1.5%
3.4%
mar 2023
4.0%
1.3%
-1.3%
feb 2023
-1.3%
-1.3%
0.5%
gen 2023
1.1%
1.4%
0.5%
dic 2022
0.1%
-1.3%
1.4%
nov 2022
2.0%
1.0%
-6.2%
ott 2022
-6.3%
-0.6%
5.0%
set 2022
4.9%
0.7%
2.2%
ago 2022
2.1%
-0.8%
-0.1%
lug 2022
-0.2%
0.9%
-2.0%
giu 2022
-1.5%
-0.9%
0.2%
mag 2022
-0.2%
0.8%
-5.7%
apr 2022
-5.4%
-0.6%
0.3%
mar 2022
0.6%
0.5%
-1.1%
feb 2022
-1.1%
-0.1%
2.0%
gen 2022
1.9%
-0.3%
2.5%
dic 2021
2.3%
0.6%
4.9%
nov 2021
3.7%
-1.0%
-5.2%
ott 2021
-5.9%
1.2%
3.0%
set 2021
3.8%
-0.6%
7.1%
ago 2021
7.6%
-0.2%
-8.4%
lug 2021
-8.0%
0.3%
-1.3%
giu 2021
-0.7%
-0.3%
-2.0%
123
