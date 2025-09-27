La produzione manifatturiera m/m riflette un cambiamento nella produzione delle aziende sudafricane di tutti i settori manifatturieri, tra cui l'estrazione mineraria, la produzione, l'elettricità e la fornitura di gas. L'indicatore mostra di quanto il valore è cambiato rispetto al mese precedente.

Per calcolare l'indicatore, Statistics South Africa conduce sondaggi mensili su circa 3000 aziende manifatturiere. L'unità statistica dell'indagine è una società definita come unità legale o una combinazione di unità che include e controlla direttamente tutte le funzioni necessarie per svolgere le attività produttive. Il campione viene selezionato in base all'elenco delle società registrate come contribuenti IVA e imposte sul reddito.

Durante il sondaggio, gli intervistati forniscono dati sulle loro vendite e scorte, in base ai quali viene calcolata la produzione dell'azienda. L'indice di produzione è il rapporto tra la produzione nel periodo indicato e la produzione nel periodo di riferimento che è pari a 100 (il periodo di base è attualmente fissato al 2015).

L'indice di Produzione Manifatturiera è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il Paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL del Sudafrica.

Un indice in aumento può indicare un'espansione dell'economia ed è visto come positivo per le quotazioni del rand sudafricano.

