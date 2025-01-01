DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectLevelColor 

LevelColor (Metodo Get)

Ottiene il colore della linea di livello di un oggetto grafico specificato.

color  LevelColor(
   int  level      // numero livello
   ) const

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

Valore di ritorno

Colore della linea del livello dell'oggetto grafico allegato alla istanza della classe specificata. Se non vi è alcun oggetto allegato o l'oggetto non ha il livello specificato, restituisce CLR_NONE.

LevelColor (Set Method)

Imposta il colore della linea del livello dell'oggetto grafico specificato.

bool  LevelColor(
   int    level,         // numero del livello
   color  new_color      // nuovo colore
   )

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

new_color

[in] Nuovo colore della linea del livello di un oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelColor
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- ottiene il colore del livello dell'oggetto chart  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- imposta il livello di colore dell'oggetto chart 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 