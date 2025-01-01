DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectChartId 

ChartId

Ottiene l'ID del chart a cui appartiene un oggetto grafico.

long  ChartId() const

Valore di ritorno

ID del chart in cui si trova l'oggetto grafico. Se non vi è alcun oggetto associato, restituisce -1.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::ChartId
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- ottiene identificatore chart idintifier di un oggetto chart
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 