Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con classi di oggetti grafici ed una descrizione delle componenti rilevanti della Libreria MQL5 standard.

L'uso delle classi degli oggetti grafici farà risparmiare tempo quando si creeranno programmi personalizzati (script, expert).

La Libreria Standard MQL5 (in termini di oggetti grafici) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella Include\ChartObjects.

Classe/Gruppo

Descrizione

CChartObject

Classe di base di un oggetto grafico

Linee

Gruppo di Classi "Linee"

Canali

Gruppo di Classi "Canali"

Attrezzi di Gann

Gruppo di Classi "Gann"

Attrezzi di Fibonacci

Gruppo di Classi "Fibonacci"

Attrezzi di Elliott

Gruppo di Classi "Elliott"

Shapes

Gruppo di Classi "Forme"

Frecce

Gruppo di Classi "Frecce"

Controlli

Gruppo di Classi "Controlli"