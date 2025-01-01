DocumentazioneSezioni
La Classe CChartObjectBitmap è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Bitmap"

Descrizione

La Classe CChartObjectBitmap fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Bitmap".

Dichiarazione

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Bitmap"

Proprietà

 

BmpFile

Ottiene/Imposta la proprietà "BMP Filename"

X_Offset

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Offset"

Y_Offset

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Offset"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Vedi anche

Tipi di oggetti, Proprietà oggetti, Oggetti grafici