CChartObjectEllipse

CChartObjectEllipse è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà degll' oggetto grafico "Ellisse".

Descrizione

La Classe CChartObjectEllipse fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Ellipse" (Ellisse).

Dichiarazione

   class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Ellisse"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

