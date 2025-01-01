DocumentazioneSezioni
CChartObjectBmpLabel

CChartObjectBmpLabel è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Bitmal Label".

Descrizione

La Classe CChartObjectBmpLabel fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Bitmap Label".

Dichiarazione

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "BmpLabel"

Proprietà

 

X_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Distance"

Y_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Distance"

X_Offset

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Offset"

Y_Offset

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Offset"

Corner

Ottiene/Imposta la proprietà "Corner"

X_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Size"

Y_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Size"

BmpFileOn

Ottiene/Imposta la proprietà "BmpFileOn" per lo stato di bottone premuto (On)

BmpFileOff

Ottiene/Imposta la proprietà "BmpFileOff" per stato di bottone rilasciato (Off)

State

Ottiene/Imposta "lo stato del bottone" (Premuto/Rilasciato)

Time

"Stub" per il cambio di coordinate temporali

Price

"Stub" per il cambio di coordinate prezzo

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

