SetDouble

Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetDouble() per modificare le proprietà double (di tipi float e double) di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:

Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // ID della proprietà double
   double                        value        // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà double di un oggetto grafico.

value

[in]  Nuovo valore delle proprietà double cambiata.

L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // ID della proprietà double
   int                           modifier,     // modificatore 
   double                        value         // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà double di un oggetto grafico.

modifier

[in] Modificatore (indice) di una proprietà double.

value

[in]  Nuovo valore delle proprietà double cambiata.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può cambiare la caratteristica double.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- imposta i valori dei livelli dell'oggetto chart  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Errore imposta proprietà double = %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  