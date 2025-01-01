- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetDouble
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetDouble() per modificare le proprietà double (di tipi float e double) di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore
|
bool SetDouble(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà double di un oggetto grafico.
value
[in] Nuovo valore delle proprietà double cambiata.
L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore
|
bool SetDouble(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà double di un oggetto grafico.
modifier
[in] Modificatore (indice) di una proprietà double.
value
[in] Nuovo valore delle proprietà double cambiata.
Valore di ritorno
true - successo, false - non può cambiare la caratteristica double.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::SetDouble