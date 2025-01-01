DocumentazioneSezioni
CChartObjectSubChart

CChartObjectSubChart è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Chart".

Descrizione

La Classe CChartObjectSubChart fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Chart".

Dichiarazione

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Chart"

Proprietà

 

X_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Distance"

Y_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Distance"

Corner

Ottiene/Imposta la proprietà "Corner"

X_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Size"

Y_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Size"

Symbol

Ottiene/Imposta la proprietà "Simbolo"

Period

Ottiene/Imposta la proprietà "Periodo"

Scale

Ottiene/Imposta la proprietà "Scale"

DateScale

Ottiene/Imposta la proprietà "Mostra data della scala"

PriceScale

Ottiene/Imposta la proprietà "Mostra scala prezzo"

Time

"Stub" per il cambio di coordinate temporali

Price

"Stub" per il cambio di coordinate prezzo

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

