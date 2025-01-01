- Create
CChartObjectSubChart
CChartObjectSubChart è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Chart".
Descrizione
La Classe CChartObjectSubChart fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Chart".
Dichiarazione
class CChartObjectSubChart : public CChartObject
Titolo
#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CChartObjectSubChart
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Crea l'oggetto grafico "Chart"
Proprietà
Ottiene/Imposta la proprietà "X_Distance"
Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Distance"
Ottiene/Imposta la proprietà "Corner"
Ottiene/Imposta la proprietà "X_Size"
Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Size"
Ottiene/Imposta la proprietà "Simbolo"
Ottiene/Imposta la proprietà "Periodo"
Ottiene/Imposta la proprietà "Scale"
Ottiene/Imposta la proprietà "Mostra data della scala"
Ottiene/Imposta la proprietà "Mostra scala prezzo"
"Stub" per il cambio di coordinate temporali
"Stub" per il cambio di coordinate prezzo
Input/output
virtual Save
Metodo virtuale per la scrittura su file
virtual Load
Metodo virtuale per la lettura da file
virtual Type
Metodo virtuale di identificazione
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Vedi anche
Tipi di oggetti, Proprietà oggetti, Angolo Chart, Oggetti grafici