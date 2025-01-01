DocumentazioneSezioni
LevelValue (Metodo Get)

Ottiene il valore del livello di un oggetto grafico specificato.

double  LevelValue(
   int  level      // numero livello
   ) const

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

Valore di ritorno

Il valore del livello di un oggetto grafico associato all'istanza della classe specificata. Se non vi è alcun oggetto associato o l'oggetto non ha un determinato livello, restituisce EMPTY_VALUE.

LevelValue (Metodo Set)

Imposta il valore del livello dell' oggetto grafico specificato.

bool  LevelValue(
   int     level,         // numero del livello
   double  new_value      // nuovo valore
   )

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

new_value

[In] Nuovo valore del livello di un oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il valore.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- ottiene il valore del livello dell'oggetto chart   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- imposta il valore del livello dell oggetto chart 
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  