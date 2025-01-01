- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelValue (Metodo Get)
Ottiene il valore del livello di un oggetto grafico specificato.
|
double LevelValue(
Parametri
level
[in] Numero del livello di oggetto grafico.
Valore di ritorno
Il valore del livello di un oggetto grafico associato all'istanza della classe specificata. Se non vi è alcun oggetto associato o l'oggetto non ha un determinato livello, restituisce EMPTY_VALUE.
LevelValue (Metodo Set)
Imposta il valore del livello dell' oggetto grafico specificato.
|
bool LevelValue(
Parametri
level
[in] Numero del livello di oggetto grafico.
new_value
[In] Nuovo valore del livello di un oggetto grafico specificato.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare il valore.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::LevelValue