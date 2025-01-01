DocumentazioneSezioni
CChartObjectHLine

CChartObjectHLine è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Horizontal Line" ("Linea Orizzontale").

Descrizione

La Classe CChartObjectHLine fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Horizonal Line".

Dichiarazione

   class CChartObjectHLine : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectHLine

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea oggetto grafico "Linea Orizzontale"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

