- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectGetDouble() per ricevere valori double (di tipo float e double) di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Ottenere un valore della proprietà senza controllare la correttezza
|
double GetDouble(
Parametri
prop_id
[in] ID dell'oggetto grafico proprietà double.
modifier=-1
[in] Modificatore (indice) di una proprietà double.
Valore di ritorno
Valore di una proprietà double - successo; EMPTY_VALUE - non può ricevere la proprietà double.
Ottenere il valore della proprietà in verifica della correttezza di tale trattamento
|
bool GetDouble(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà double di un oggetto grafico.
modifier
[in] Modificatore (indice) di una proprietà double.
value
[out] Link alla variabile in cui piazzare il valore della proprietà double.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso ottenere la proprietà double.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::GetDouble