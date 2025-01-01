- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetInteger
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetInteger() per modificare le proprietà integer (di tipo bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) di un oggetto grafico destinato ad un' istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore
bool SetInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID dell'oggetto grafico della proprietà integer.
value
[in] Nuovo valore di una proprietà integer modificata.
L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore
bool SetInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID dell'oggetto grafico della proprietà integer.
modifier
[in] Modificatore (indice) della proprietà integer.
value
[in] Nuovo valore della proprietà integer.
Valore di ritorno
true - successo, false - non può cambiare la proprietà.
Esempio:
//--- esempio per CChartObject::SetInteger