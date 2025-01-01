DocumentazioneSezioni
SetInteger

Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetInteger() per modificare le proprietà integer (di tipo bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) di un oggetto grafico destinato ad un' istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:

Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // ID della proprietà integer
   long                           value        // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID dell'oggetto grafico della proprietà integer.

value

[in] Nuovo valore di una proprietà integer modificata.

L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // ID della proprietà integer
   int                            modifier,     // modifica 
   long                           value         // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID dell'oggetto grafico della proprietà integer.

modifier

[in]  Modificatore (indice) della proprietà integer.

value

[in]  Nuovo valore della proprietà integer.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può cambiare la proprietà.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- imposta nuovi colori dell'oggetto chart   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Errore impostazione proprietà integer = %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- imposta spessore livelli  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Errore imposta proprietà integer = %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  