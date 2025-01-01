DocumentazioneSezioni
Attach

Associa un oggetto grafico a un'istanza della classe.

bool  Attach(
   long    chart_id,     // ID del chart
   string  name,         // nome dell'oggetto
   int     window,       // finestra chart
   int     points        // numero di punti
   )

Parametri

chart_id

[out]  Identificatore Chart.

name

[in]  Nome dell'oggetto grafico.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

points

[in]  Numero di punti di ancoraggio dell'oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso legare l'oggetto.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Attach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- allega oggetto chart
   if(!object.Attach(ChartID(),"MyObject",0,2)) 
     { 
      printf("Errore allegamento oggetto"); 
      return
     } 
  } 