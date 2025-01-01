- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Selezionato (Metodo Get)
Ottiene il flag che indica che è stato selezionato un oggetto grafico. In altre parole - se l'oggetto grafico è selezionato o meno.
|
bool Selected() const
Valore di ritorno
Per constatare che l'oggetto, collegato ad un'istanza della classe, è stato selezionato. Se non c'è oggetto allegato, restituisce false.
Selected (Metodo Set)
Imposta il flag che indica che l'oggetto grafico è selezionato.
|
bool Selected(
Parametri
selected
[in] Nuovo valore del flag che indica che è stato selezionato un oggetto grafico.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare il flag.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::Selected