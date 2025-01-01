DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectSelected 

Selezionato (Metodo Get)

Ottiene il flag che indica che è stato selezionato un oggetto grafico. In altre parole - se l'oggetto grafico è selezionato o meno.

bool  Selected() const

Valore di ritorno

Per constatare che l'oggetto, collegato ad un'istanza della classe, è stato selezionato. Se non c'è oggetto allegato, restituisce false.

Selected (Metodo Set)

Imposta il flag che indica che l'oggetto grafico è selezionato.

bool  Selected(
   bool  selected      // valore del flag
   )

Parametri

selected

[in] Nuovo valore del flag che indica che è stato selezionato un oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il flag.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- ottiene il flag "selected" dell'oggetto chart 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- imposta il flag "selected" dell'oggetto chart
     object.Selected(false);
     }
  }