- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Load
Carica i parametri dell'oggetto dal file.
|
virtual bool Load(
Parametri
file_handle
[in] handle del file precedentemente aperto con la funzione FileOpen(...).
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::Load