Load

Carica i parametri dell'oggetto dal file.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // file handle
   )

Parametri

file_handle

[in] handle del file precedentemente aperto con la funzione FileOpen(...).

Valore di ritorno

true - completato con successo, false - errore.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Load
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CChartObject object;
   //--- apri file 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!object.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- errore caricamento file 
         printf("Caricamento file: Errore %d!",GetLastError()); 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- usa oggetto 
   //--- . . . 
  } 