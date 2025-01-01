DocumentazioneSezioni
Detach

Distacca l'oggetto grafico.

void  Detach()

Valore di ritorno

Nessuno.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- distacca oggetto chart
   object.Detach();
  }