DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectDelete 

Delete

Rimuove dal chart un oggetto grafico allegato.

bool  Delete()

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso rimuovere l'oggetto.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Delete
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- distacca oggetto chart 
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("Errore eliminazione oggetto"); 
      return
     } 
  } 