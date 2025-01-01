DocumentazioneSezioni
CChartObjectPrice 

Price (Metodo Get)

Ottiene le coordinate prezzo del punto di ancoraggio specificato di un oggetto grafico.

double  Price(
   int  point      // numero punti
   ) const

Parametri

point

[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.

Valore di ritorno

Coordinata prezzo del punto di ancoraggio specificato dell'oggetto grafico allegato all'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato o l'oggetto non ha questo punto, restituisce EMPTY_VALUE.

Price (Metodo Set)

Imposta la coordinata prezzo del punto di ancoraggio specificato, di un oggetto grafico.

bool  Price(
   int     point,         // numero del punto
   double  new_price      // prezzo
   )

Parametri

point

[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.

new_price

[in] Nuovo valore per la coordinata prezzo del punto di ancoraggio dell' oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la coordinata prezzo.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- ottiene il prezzo del punto oggetto chart
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- imposta il prezzo del punto oggetto chart
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  