- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Price (Metodo Get)
Ottiene le coordinate prezzo del punto di ancoraggio specificato di un oggetto grafico.
double Price(
Parametri
point
[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.
Valore di ritorno
Coordinata prezzo del punto di ancoraggio specificato dell'oggetto grafico allegato all'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato o l'oggetto non ha questo punto, restituisce EMPTY_VALUE.
Price (Metodo Set)
Imposta la coordinata prezzo del punto di ancoraggio specificato, di un oggetto grafico.
bool Price(
Parametri
point
[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.
new_price
[in] Nuovo valore per la coordinata prezzo del punto di ancoraggio dell' oggetto grafico specificato.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può cambiare la coordinata prezzo.
Esempio:
//--- esempio per CChartObject::Price