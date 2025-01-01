DocumentazioneSezioni
Time (Metodo Get)

Ottiene la coordinata temporale del punto di ancoraggio specificato di un oggetto grafico.

datetime  Time(
   int  point      // numero punti
   ) const

Parametri

point

[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.

Valore di ritorno

Coordinata tempo del punto di ancoraggio specificato dell'oggetto grafico allegato ad un'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato o l'oggetto non ha questo punto, restituisce 0.

Time (Metodo Set)

Imposta la coordinata temporale del punto di ancoraggio specificato di un oggetto grafico.

bool  Time(
   int       point,        // numero del punto
   datetime  new_time      // orario
   )

Parametri

point

[in] Numero del punto di ancoraggio dell'oggetto grafico.

new_time

[in] nuovo valore per la coordinata tempo del punto di ancoraggio dell' oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la coordinata tempo.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- ottiene l'orario del punto dell'oggetto chart
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- imposta l'orario del punto dell'oggetto chart
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  