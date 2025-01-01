DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Metodo Get)

Ottiene il numero di livelli di un oggetto grafico.

int  LevelsCount() const

Valore di ritorno

Numero di livelli di oggetto grafico allegato ad un'istanza della classe. Se non c'è oggetto allegato, restituisce 0.

LevelsCount (Medoto Set)

Imposta il numero di livelli dell' oggetto grafico.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // numero dei livelli
   )

Parametri

levels

[In] Il nuovo numero di livelli dell' oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il numero di livelli.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelsCount
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- ottiene conteggio livelli di un oggetto chart  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- imposta conteggi livelli di un oggetto chart  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 