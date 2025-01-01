- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelsCount (Metodo Get)
Ottiene il numero di livelli di un oggetto grafico.
|
int LevelsCount() const
Valore di ritorno
Numero di livelli di oggetto grafico allegato ad un'istanza della classe. Se non c'è oggetto allegato, restituisce 0.
LevelsCount (Medoto Set)
Imposta il numero di livelli dell' oggetto grafico.
|
bool LevelsCount(
Parametri
levels
[In] Il nuovo numero di livelli dell' oggetto grafico.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare il numero di livelli.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::LevelsCount