CChartObjectText

La classe CChartObjectText è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Testo".

Descrizione

La Classe CChartObjectText fornisce l'accesso alla proprietà "Testo" dell'oggetto.

Dichiarazione

   class CChartObjectText : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Discendenti diretti

CChartObjectLabel

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Create le proprietà "Text" dell'oggetto grafico

Proprietà

 

Angle

Ottiene/Imposta la proprietà "Angolo"

Font

Ottiene/Imposta la proprietà "Font"

FontSize

Ottiene/Imposta la proprietà "FontSize"

Ancora(ancoraggio)

Ottiene/Imposta la proprietà "Anchor"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

