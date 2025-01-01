DocumentazioneSezioni
CChartObjectElliottWave3 è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Correcting Wave" (Onda Correttiva).

Descrizione

La Classe CChartObjectElliottWave3 fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto grafico "Correcting Wave".

Dichiarazione

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Discendenti diretti

CChartObjectElliottWave5

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Correcting Wave"

Proprietà

 

Grado

Ottiene/Imposta la proprietà "Degree"(grado)

Linee

Ottiene/Imposta la proprietà "Linee"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

 

