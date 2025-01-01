DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectColor 

Color (Metodo Get)

Ottiene il colore della linea dell'oggetto grafico.

color  Color() const

Valore di ritorno

Colore della linea dell'oggetto grafico allegato all'istanza della classe. Se non c'è oggetto allegato, restituisce CLR_NONE.

Color (Metodo Set)

Imposta il colore della linea dell'oggetto grafico.

bool  Color(
   color  new_color      // nuovo colore
   )

Parametri

new_color

[in] Nuovo valore del colore della linea dell'oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Color
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- ottiene il colore dell'oggetto chart
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- imposta il colore dell'oggetto chart
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 