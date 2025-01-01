- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetInteger
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectGetInteger() per ricevere i valori delle proprietà integer (di tipo bool, char, char, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Ottenere un valore della proprietà senza controllare la correttezza
|
long GetInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID dell'oggetto grafico proprietà double.
modifier=-1
[in] Modificatore (indice) di una proprietà double.
Valore di ritorno
Valore della proprietà integer - successo; 0 - se invece non può ricevere proprietà integer.
Ottenere il valore della proprietà verificando la correttezza del funzionamento
|
bool GetInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID dell'oggetto grafico della proprietà integer.
modifier
[in] Modificatore (indice) della proprietà integer.
value
[out] Link alla variabile per piazzare in valore della proprietà integer.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso ottenere la proprietà integer.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::GetInteger