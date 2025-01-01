DocumentazioneSezioni
Z_Order (Get Method)

Ottiene la priorità oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart (CHARTEVENT_CLICK).

long  Z_Order() const

Valore di ritorno

La priorità di un oggetto grafico, allegato all' istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato, restituisce 0.

Z_Order (Metodo Set)

Imposta la priorità dell'oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart (CHARTEVENT_CLICK).

bool  Z_Order(
   long  value      // priorità oggetto grafico
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore della priorità di un oggetto grafico per ricevere l'evento CHARTEVENT_CLICK.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la priorità.

Nota

La proprietà Z_Order gestisce una priorità durante la manipolazione di clic sugli oggetti grafici. Impostando il valore maggiore di 0 (valore di default), è possibile aumentare la priorità dell'oggetto durante la manipolazione di clic del mouse.