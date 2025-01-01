- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Get Method)
Ottiene la priorità oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart (CHARTEVENT_CLICK).
|
long Z_Order() const
Valore di ritorno
La priorità di un oggetto grafico, allegato all' istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato, restituisce 0.
Z_Order (Metodo Set)
Imposta la priorità dell'oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart (CHARTEVENT_CLICK).
|
bool Z_Order(
Parametri
value
[in] Nuovo valore della priorità di un oggetto grafico per ricevere l'evento CHARTEVENT_CLICK.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può cambiare la priorità.
Nota
La proprietà Z_Order gestisce una priorità durante la manipolazione di clic sugli oggetti grafici. Impostando il valore maggiore di 0 (valore di default), è possibile aumentare la priorità dell'oggetto durante la manipolazione di clic del mouse.