CChartObjectLevelStyle 

LevelStyle (Metodo Get)

Ottiene lo stile della linea del livello di un oggetto grafico specificato.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // numero livello
   ) const

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

Valore di ritorno

Stile linea del livello specificato dell' oggetto grafico allegato ad un'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato o l'oggetto non ha il livello specificato, restituisce WRONG_VALUE.

LevelStyle (Metodo Set)

Imposta lo stile della linea del livello specificato dell'oggetto grafico.

int  LevelStyle(
   int              level,     // numero del livello
   ENUM_LINE_STYLE  style      // stile della linea
   )

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

style

[in] Nuovo stile della linea del livello specificato di un oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare lo stile.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelStyle
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- ottiene lo stile livelli dell'oggetto chart 
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- imposta lo stile del livello dell'oggetto chart 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 