LevelWidth 

LevelWidth (Metodo Get)

Ottiene la larghezza della linea del livello di un oggetto grafico specificato.

int  LevelWidth(
   int  level      // numero livello
   ) const

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

Valore di ritorno

Lo spessore della linea del livello del oggetto grafico allegato all' istanza della classe specificata. Se non vi è alcun oggetto collegato o l'oggetto non ha il livello specificato, restituisce -1.

LevelWidth (Metodo Set)

Imposta la larghezza della linea del livello dell'oggetto grafico specificato.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // numero del livello
   int  new_width      // nuova larghezza
   )

Parametri

level

[in]  Numero del livello di un oggetto grafico.

new_width

[in] Nuova larghezza della linea del livello specificato di un oggetto grafico.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la larghezza.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelWidth
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- ottiene lo spessore del livello dell'oggetto chart 
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- imposta lo spessore del livello dell'oggetto chart 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 