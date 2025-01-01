- ChartId
LevelWidth (Metodo Get)
Ottiene la larghezza della linea del livello di un oggetto grafico specificato.
|
int LevelWidth(
Parametri
level
[in] Numero del livello di un oggetto grafico.
Valore di ritorno
Lo spessore della linea del livello del oggetto grafico allegato all' istanza della classe specificata. Se non vi è alcun oggetto collegato o l'oggetto non ha il livello specificato, restituisce -1.
LevelWidth (Metodo Set)
Imposta la larghezza della linea del livello dell'oggetto grafico specificato.
|
bool LevelWidth(
Parametri
level
[in] Numero del livello di un oggetto grafico.
new_width
[in] Nuova larghezza della linea del livello specificato di un oggetto grafico.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare la larghezza.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::LevelWidth