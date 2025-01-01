DocumentazioneSezioni
CChartObjectFiboArc

La classe CChartObjectFiboArc è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Fibonacci Arc".

Descrizione

La Classe CChartObjectFiboArc fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Fibonacci Arc".

Dichiarazione

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Fibonacci Arc"

Proprietà

 

Scale

Ottiene/Imposta la proprietà "Scale"

Ellisse

Ottiene/Imposta la proprietà "Ellisse"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

