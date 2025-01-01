DocumentazioneSezioni
CChartObjectArrow è una classe per l'accesso semplificato alla proprietà "Freccia" degli oggetti grafici.

Descrizione

La Classe CChartObjectArrow fornisce l'accesso alle proprietà comuni degli oggetti "Freccia" per tutti i suoi discendenti.

Dichiarazione

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Discendenti diretti

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l' oggetto grafico "Arrow"

Proprietà

 

ArrowCode

Ottiene/Imposta la proprietà "Codice Freccia"

Ancora(ancoraggio)

Ottiene/Imposta la proprietà "Anchor"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

