LevelDescription (Metodo Get)

Ottiene la descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico.

string LevelDescription(

int level

) const

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

Valore di ritorno

Descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico che è destinato ad un'istanza della classe specificata. Restituisce NULL se non vi è alcun oggetto associato o l'oggetto non ha un livello specificato.

LevelDescription (Metodo Set)

Imposta la descrizione (testo) del livello dell'oggetto grafico specificato.

bool LevelDescription(

int level ,

string text

)

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

text

[in] Nuovo valore di descrizione (testo) del livello dell' oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true – successo, false - non posso cambiare la descrizione (testo).

Esempio: