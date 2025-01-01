- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelDescription (Metodo Get)
Ottiene la descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico.
|
string LevelDescription(
Parametri
level
[in] Numero del livello di oggetto grafico.
Valore di ritorno
Descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico che è destinato ad un'istanza della classe specificata. Restituisce NULL se non vi è alcun oggetto associato o l'oggetto non ha un livello specificato.
LevelDescription (Metodo Set)
Imposta la descrizione (testo) del livello dell'oggetto grafico specificato.
|
bool LevelDescription(
Parametri
level
[in] Numero del livello di oggetto grafico.
text
[in] Nuovo valore di descrizione (testo) del livello dell' oggetto grafico specificato.
Valore di ritorno
true – successo, false - non posso cambiare la descrizione (testo).
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::LevelDescription