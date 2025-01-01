DocumentazioneSezioni
CChartObjectLevelDescription 

LevelDescription (Metodo Get)

Ottiene la descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico.

string  LevelDescription(
   int  level       // numero del livello
   ) const

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

Valore di ritorno

Descrizione (testo) del livello di un oggetto grafico che è destinato ad un'istanza della classe specificata. Restituisce NULL se non vi è alcun oggetto associato o l'oggetto non ha un livello specificato.

LevelDescription (Metodo Set)

Imposta la descrizione (testo) del livello dell'oggetto grafico specificato.

bool  LevelDescription(
   int     level ,     // numero del livello
   string  text        // testo
   )

Parametri

level

[in] Numero del livello di oggetto grafico.

text

[in] Nuovo valore di descrizione (testo) del livello dell' oggetto grafico specificato.

Valore di ritorno

true – successo, false - non posso cambiare la descrizione (testo).

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::LevelDescription
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- ottiene la descrizione del livello dell'oggetto chart 
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- ottiene la descrizione del livello dell'oggetto chart 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 