DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ShapesCChartObjectRectangle 

CChartObjectRectangle

CChartObjectRectangle è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Rectangle".

Descrizione

La Classe CChartObjectRectangle fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Rectangle" (Rettangolo) .

Dichiarazione

   class CChartObjectRectangle : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectRectangle

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Rectangle"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici