- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Selectable (Metodo Get)
Ottiene la flag che indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato. In altre parole - se l'oggetto grafico può essere selezionato o meno.
|
bool Selectable() const
Valore di ritorno
Flag che indica la capacità di un oggetto grafico, collegato ad un'istanza della classe, di essere selezionato. Se non c'è oggetto allegato, restituisce false.
Selectable (Metodo Set)
Imposta la flag che indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato.
|
bool Selectable(
Parametri
selectable
[in] Nuovo valore del flag indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare il flag.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::Selectable