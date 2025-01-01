DocumentazioneSezioni
Selectable (Metodo Get)

Ottiene la flag che indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato. In altre parole - se l'oggetto grafico può essere selezionato o meno.

bool  Selectable() const

Valore di ritorno

Flag che indica la capacità di un oggetto grafico, collegato ad un'istanza della classe, di essere selezionato. Se non c'è oggetto allegato, restituisce false.

Selectable (Metodo Set)

Imposta la flag che indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // valore del flag
   )

Parametri

selectable

[in] Nuovo valore del flag indica la capacità di un oggetto grafico di essere selezionato.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il flag.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- ottiene il flag "selezionabile" dell'oggetto chart   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- imposta il flag "selezionabile" dell'oggetto chart  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  