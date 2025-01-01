DocumentazioneSezioni
GetString 

GetString

Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectGetString() per i valori della proprietà string di un oggetto grafico destinati ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:

Ottenere un valore della proprietà senza controllare la correttezza

string  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,         // ID della proprietà stringa
   int                          modifier=-1      // modificatore
   ) const

Parametri

prop_id

[in] ID della proprietà string di un oggetto grafico.

modifier=-1

[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.

Valore di ritorno

Valore della proprietà string - successo "" - non può ricevere la proprietà string.

Ottenere un valore della proprietà verificando la correttezza di tale trattamento

bool  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,      // ID della proprietà string
   int                          modifier,     // modificatore
   string&                      value         // link alla variabile
   ) const

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà string di un oggetto grafico.

modifier

[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.

value

[out]  Link alla variabile in cui piazzare il valore della proprietà string.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso ottenere la proprietà string.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::GetString
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   string       value; 
   //--- ottiene il nome dell'ogeetto chart per metodo semplice 
   printf("Nome dell'oggetto='%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME)); 
   //--- ottiene il nome dell'oggetto chart per metodo classico 
   if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value)) 
     { 
      printf("Ottiene l'errore proprietà stringa %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Il nome dell'oggetto è '%s'",value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- ottiene descrizione livelli per metodo semplice 
      printf("Livello %d descrizione = '%s'",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i)); 
      //--- ottiene descrizione livelli per metodo classico 
      if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value)) 
        { 
         printf("Ottiene errore proprietà string %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Livello %d descrizione = '%s'",i,value); 
     } 
  } 