- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectGetString() per i valori della proprietà string di un oggetto grafico destinati ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Ottenere un valore della proprietà senza controllare la correttezza
|
string GetString(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà string di un oggetto grafico.
modifier=-1
[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.
Valore di ritorno
Valore della proprietà string - successo "" - non può ricevere la proprietà string.
Ottenere un valore della proprietà verificando la correttezza di tale trattamento
|
bool GetString(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà string di un oggetto grafico.
modifier
[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.
value
[out] Link alla variabile in cui piazzare il valore della proprietà string.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso ottenere la proprietà string.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::GetString