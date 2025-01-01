DocumentazioneSezioni
CChartObjectWidth 

Width (Metodo Get)

Ottiene la larghezza della linea dell'oggetto grafico.

int  Width() const

Valore di ritorno

La larghezza della linea dell'oggetto grafico allegato ad un'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto allegato, restituisce -1.

Width (Metodo Set)

Imposta la larghezza della linea dell'oggetto grafico.

bool  Width(
   int  new_width      // spessore
   )

Parametri

new_width

[in]  Nuovo valore dello spessore dell'oggetto grafico linea.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la larghezza.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Width  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- ottiene lo spessore dell'oggetto chart   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- imposta lo spessore dell'oggetto chart  
      object.Width(1);  
     }  
  }  