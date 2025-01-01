- ChartId
SetString
Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetString() per cambiare le proprietà string di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:
Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore
|
bool SetString(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà string di un oggetto grafico.
value
[In] Nuovo valore della proprietà di stringa modificata.
L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore
|
bool SetString(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà string di un oggetto grafico.
modifier
[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.
value
[In] Nuovo valore della proprietà di stringa modificata.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare la proprietà string.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::SetString