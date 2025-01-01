DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiCChartObjectSetString 

SetString

Fornisce l'accesso semplificato alle funzioni di API MQL5 ObjectSetString() per cambiare le proprietà string di un oggetto grafico legato ad un'istanza della classe. Ci sono due versioni della chiamata di funzione:

Impostazione di un valore della proprietà che non richiede un modificatore

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // ID proprietà string
   string                        value        // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà string di un oggetto grafico.

value

[In] Nuovo valore della proprietà di stringa modificata.

L'impostazione di un valore della proprietà che indica il modificatore

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // ID della proprietà string
   int                           modifier,     // modificatore 
   string                        value         // valore
   )

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà string di un oggetto grafico.

modifier

[in] Modificatore (indice) di una proprietà string.

value

[In] Nuovo valore della proprietà di stringa modificata.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la proprietà string.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- imposta il nuovo nome dell'oggetto chart   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Imposta l'errore della proprietà string %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- imposta descrizione dei livelli  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Imposta l'errore della proprietà string %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  