CChartObjectTriangle

CChartObjectTriangle è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Triangle".

Descrizione

La Classe CChartObjectTriangle fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Triangle" (Triangolo).

Dichiarazione

   class CChartObjectTriangle : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTriangle

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Triangle"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

