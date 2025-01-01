DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento 

CreateTime

Ottiene l'orario di creazione dell'oggetto grafico.

datetime  CreateTime() const

Valore di ritorno

Ora di creazione dell'oggetto grafico allegato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto allegato, restituisce 0.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- ottiene l'orario di creazione per l'oggetto chart 
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  