- Codes de Retour du Serveur de Trading
- Avertissements du Compilateur
- Erreurs de Compilation
- Erreurs d'Exécution
Erreurs d'Exécution (runtime)
GetLastError() est la fonction retournant le dernier code d'erreur stocké dans la variable prédéfinie _LastError. Cette valeur peut être remise à zéro avec la fonction ResetLastError().
|
Constante
|
Code
|
Description
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
Opération terminée avec succès
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
Erreur interne inattendue
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
Paramètre incorrect dans l'appel interne à la fonction du terminal client
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
Paramètre incorrect dans l'appel à la fonction système
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
Pas assez de mémoire pour effectuer la fonction système
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
La structure contient des objets de type string et/ou des tableaux dynamiques et/ou une structure de tels objets et/ou classes
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
Tableau de type ou de taille invalide, ou l'objet du tableau dynamique est endommagé
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
Pas assez de mémoire pour la réallocation d'un tableau, ou pour changer la taille d'un tableau statique
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
Pas assez de mémoire pour la réallocation d'une chaîne de caractères
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
Chaîne de caractère non initialisée
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
Date et/ou heure invalide
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
Le nombre total d'éléments du tableau ne peut pas excéder 2 147 483 647
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
Pointeur incorrect
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
Type de pointeur incorrect
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
Appel à la fonction non autorisé
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
Les noms des ressources dynamique et statique sont identiques
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
Aucune ressource trouvée avec ce nom dans EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
Type de ressource non supportée ou sa taille est supérieure à 16 Mo
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
Le nom de la ressource excède 63 caractères
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
Dépassement mémoire (overflow) lors du calcul de la fonction mathématique
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Date de fin de test en dehors de l'appel après avoir appelé Sleep()
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
Test arrêté de force de l'extérieur. Par exemple, optimisation interrompue, fenêtre de test visuel fermée ou agent de test arrêté
|
Graphiques
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
Identifiant de graphique incorrect
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
Le graphique ne répond pas
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
Graphique non trouvé
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
Aucun Expert Advisor pouvant gérer l'évènement n'est présent sur le graphique
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
Erreur d'ouverture du graphique
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
Echec de changement du symbole ou de la période du graphique
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
Valeur d'erreur du paramètre des fonctions pour travailler avec les graphiques
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
Echec de création du timer
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
Identifiant de propriété du graphique incorrect
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
Erreur de création de la copie d'écran
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
Erreur de navigation dans le graphique
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
Erreur lors de l'application du modèle
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
La sous-fenêtre contenant l'indicateur n'a pas été trouvée
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
Erreur lors de l'ajout de l'indicateur sur le graphique
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
Erreur de suppression d'un indicateur du graphique
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
Indicateur non trouvé sur le graphique spécifié
|
Objets graphiques
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
Erreur lors de l'utilisation d'un objet graphique
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
L'objet graphique n'a pas été trouvé
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
Identifiant de propriété d'un objet graphique incorrect
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
Impossible de récupérer la date correspondant à la valeur
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
Impossible de récupérer la valeur correspondant à la date
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Symbole inconnu
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Le symbole n'est pas sélectionné dans le MarketWatch
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Identifiant de propriété du symbole incorrect
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
L'heure du dernier tick est inconnue (aucun tick)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Erreur lors de l'ajout ou de la suppression d'un symbole dans le MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
Dépassement du nombre maximum de symboles sélectionnés dans le MarketWatch
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
Identifiant de session incorrect lors de l'appel à la fonction SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade
|
Accès à l'Historique
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
Historique demandé non trouvé
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
Identifiant de propriété d'historique incorrect
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
Demande d'historique expirée (timeout)
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
Nombre de barres demandées limité par les paramètres du terminal
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
Multiples erreurs lors du chargement de l'historique
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
Tableau de destination trop petit pour stocker toutes les données demandées
|
Variables Globales
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
Variable globale du terminal client non trouvée
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
Une variable globale du terminal client existe déjà avec ce nom
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
Variable globale non modifiée
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
Erreur de lecture du fichier des valeurs des variables globales
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
Erreur d'écriture du fichier des valeurs des variables globales
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
Echec de lecture du son
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
Identifiant de propriété du programme incorrect
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
Identifiant de propriété du terminal incorrect
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
Echec de l'envoi d'un fichier en ftp
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
Echec d'envoi d'une notification
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
Paramètre invalide pour l'envoi d'une notification — une chaîne de caractères vide ou NULL a été envoyé à la fonction SendNotification()
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
Paramètre incorrect des notifications dans le terminal (l'identifiant n'est pas spécifié ou la permission n'est pas définie)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
Envois de notifications trop fréquents
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
Serveur FTP non spécifié
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
Login FTP non spécifié
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
Fichier à envoyer sur le serveur FTP non trouvé dans le répertoire MQL5\Files
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
Echec de la connexion FTP
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
Chemin FTP non trouvé sur le serveur
|
Buffers des Indicateurs Personnalisés
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
Pas assez de mémoire pour les buffers des indicateurs
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
Indice incorrect du buffer de l'indicateur
|
Propriétés des Indicateurs Personnalisés
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
Identifiant de propriété de l'indicateur personnalisé incorrect
|
Compte
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
Identifiant de propriété du compte incorrect
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
Identifiant de propriété de trade incorrect
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
Trading par les Expert Advisors interdit
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
Position non trouvée
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
Ordre non trouvé
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
Transaction non trouvée
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
Echec de l'envoi de la demande de trade
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
Echec du calcul du profit ou de la marge
|
Indicateurs
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
Symbole inconnu
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
L'indicateur ne peut pas être créé
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
Erreur lors de l'application d'un indicateur sur le graphique
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
Données demandées non trouvées
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
Handle d'indicateur incorrect
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
Nombre de paramètres incorrect lors de la création d'un indicateur
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
Aucun paramètre lors de la création d'un indicateur
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
Le premier paramètre du tableau doit être le nom de l'indicateur personnalisé
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
Type de paramètre invalide dans le tableau lors de la création d'un indicateur
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
Indice incorrect du buffer demandé de l'indicateur
|
Depth of Market
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
Le Depth Of Market ne peut pas être ajouté
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
Le Depth Of Market ne peut pas être enlevé
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
Impossible d'obtenir les données du Depth Of Market
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Erreur lors de l'abonneemnt pour reçevoir les nouvelles données du Depth Of Market
|
Opérations sur les Fichiers
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
Impossible d'ouvrir plus de 64 fichiers en même temps
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
Nom de fichier invalide
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
Nom de fichier trop long
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
Erreur d'ouverture du fichier
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
Pas assez de mémoire en cache pour lire le fichier
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
Erreur de suppression du fichier
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
Un fichier avec ce handle a déjà été fermé, ou n'a pas été ouvert
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
Handle de fichier incorrect
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
Le fichier doit être ouvert en écriture
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
Le fichier doit être ouvert en lecture
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
Le fichier doit être ouvert en mode binaire
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
Le fichier doit être ouvert en mode texte
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
Le fichier doit être ouvert en mode texte ou CSV
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
Le fichier doit être ouvert en mode CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
Erreur de lecture du fichier
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
La taille de la chaîne de caractères doit être spécifiée, car le fichier est ouvert en mode binaire
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
Un fichier texte est prévu pour les tableaux de chaînes de caractères, pour les autres tableaux, utiliser le mode binaire
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
Ce n'est pas un fichier mais un répertoire
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
Le fichier n'existe pas
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
Impossible d'écrire dans le fichier
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
Nom de répertoire incorrect
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
Le répertoire n'existe pas
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
Ce n'est pas un répertoire mais un fichier
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
Le répertoire ne peut pas être supprimé
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
Echec de suppression du répertoire (un ou plusieurs fichiers sont peut-être bloqués et l'opération de suppression a échoué)
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
Echec d'écriture de la ressource vers un fichier
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
Imposible de lire l'élément suivant du fichier CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), car la fin du fichier est atteinte
|
Cast des Chaînes de Caractères
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
Aucune date dans la chaîne de caractères
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
Date incorrecte dans la chaîne de caractères
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
Heure incorrecte dans la chaîne de caractères
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
Erreur de conversion de la chaîne de caractères en date
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
Pas assez de mémoire pour la chaîne de caractères
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
La longueur de la chaîne de caractères est inférieure à la taille attendue
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
Nombre trop grand, supérieur à ULONG_MAX
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
Formatage de la chaîne de caractères invalide
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
Nombre de spécificateurs de format supérieur au nombre de paramètres
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
Nombre de paramètres supérieur au nombre de spécificateurs de format
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
Paramètre de type string endommagé
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
Position en dehors de la chaîne de caractères
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
0 ajouté à la fin de la chaîne de caractères, opération inutile
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
Type de données inconnu lors de la conversion vers une chaîne de caractères
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
Objet string endommagé
|
Opérations sur les tableaux
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
Copie de tableaux incompatibles Le tableau de chaîne de caractères ne peut être copié que vers un tableau de chaîne de caractèresn et un tableau numérique vers un tableau numérique
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
Le tableau destination est déclaré comme AS_SERIES, et n'a pas une taille suffisante
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
Tableau trop petit, le position de départ est en dehors du tableau
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
Tableau de longueur zéro
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
Doit être un tableau numérique
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
Doit être un tableau à 1 dimension
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
Timeseries ne peut pas être utilisé
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
Doit être un tableau de type double
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
Doit être un tableau de type float
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
Doit être un tableau de type long
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
Doit être un tableau de type int
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
Doit être un tableau de type short
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
Doit être un tableau de type char
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
Doit être un tableau de type char
|
Opérations avec OpenCL
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
Les fonctions OpenCL ne sont pas supportées sur cet ordinateur
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
Une erreur interne est survenue lors de l'exécution d'OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
Handle OpenCL invalide
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
Erreur lors de la création du contexte OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
Echec de création d'une queue dans OpenCL
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
Une erreur est survenue lors de la compilation d'un programme OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
Nom de noyau (kernel) trop long (noyau OpenCL)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
Erreur de création d'un noyau OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
Une erreur est survenue lors de la définition des paramètres pour le noyau OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
Erreur d'exécution du programme OpenCL runtime error
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
Taille invalide du buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
Offset invalide du buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
Echec de création d'un buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
Trop d'objets OpenCL
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
Erreur de sélection du périphérique OpenCL
|
Working with databases
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
Erreur interne de la base de données
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
Handle incorrect de base de données
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Nombre maximum d'objets de base de données acceptables atteint
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
Erreur de connexion à la base de données
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
Erreur d'exécution de la requête
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
Erreur de génération de la requête
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
Plus de données à lire
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
Echec du déplacement sur l'entrée suivante de la requête
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
Les données pour la lecture des résultats de la requête ne sont pas encore prêts
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
Echec de la substitution des paramètress de la requête SQL
|
Opérations avec WebRequest
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
URL invalide
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
Echec de connexion à l'URL spécifiée
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Délai dépassé
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
Echec de la requête HTTP
|
Opérations réseau (sockets)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
Handle de socket invalide passé à la fonction
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Trop de sockets ouvertes (max 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Echec de connexion à l'hôte distant
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Echec de l'envoi ou de la réception de données depuis la socket
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Echec d'établissement de la connexion sécurisée (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Aucune donnée concernant le certificat protégeant la connexion
|
Symboles Personnalisés
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Un symbole personnalisé doit être spécifié
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Le nom du symbole personnalisé est invalide. Le nom du symbole ne peut contenir que des lettres latines, sans ponctuation, espace ou caractère spécial (ne peut contenir que ".", "_", "&" and "#"). Il n'est pas recommandé d'utiliser les caractères <, >, :, ", /,\, |, ?, *.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Le nom du symbole personnalisé est trop long. La longueur du nom du symbole ne doit pas être supérieure à 32 caractères, incluant le caractère 0 terminal
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Le chemin du symbole personnalisé est trop long. La longueur du chemin ne doit pas excéder 128 caractères, incluant "Custom\\", le nom du symbole, les séparateurs de groupes et le 0 terminal
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Un symbole personnalisé existe déjà avec ce nom
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Une erreur est survenue lors de la création, de la suppression ou du changement du symbole personnalisé
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Vous essayez de supprimer un symbole personnalisé sélectionné dans le Market Watch
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Propriété invalide du symbole personnalisé
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Paramètre incorrect lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Paramètre de type string trop long lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Les ticks du tableau ne sont pas ordonnés par heure
|
Calendrier Economique
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
La taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de toutes les valeurs
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Délai d'attente de la requête dépassé
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
Pays non trouvé
|
Utilisation des bases de données
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Erreur générique
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
Erreur de logique interne de SQLite
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Accés refusé
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Annulation de l'appel à la callback
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Fichier de la base de données verrouillé
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Table de la base de données verrouillée
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Mémoire insuffisante pour terminer l'opération
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Tentative d'écriture dans une base de données en lecture seule
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Opération terminée par sqlite3_interrupt()
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Erreur de lecture/écriture sur le disque
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Image disque de la base de données corrompue
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Code d'opération inconnu dans sqlite3_file_control()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Echec de l'insertion car la base de données est pleine
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Impossible d'ouvrir le fichier de la base de données
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Erreur de protocole de verrouillage de la base de données
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Usage interne uniquement
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Schéma modifié de la base de données
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
La taille de la chaîne de caractères ou du BLOB est supérieure à la limite autorisée
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Annulation suite à la violation d'une contrainte
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Différence de type des données
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Bibliothèque utilisée incorrectement
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Utilisation des fonctionnalités du système d'exploitation non supportée sur l'hôte
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Autorisation refusée
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Non utilisé
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Erreur de liaison du paramètre, indice incorrect
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
Le fichier ouvert n'est pas un fichier de base de données
|
Erreurs Personnalisées
|
|
|
65536
|
Les erreurs personnalisées commencent avec ce code
Voir aussi