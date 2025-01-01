DocumentationSections
Erreurs d'Exécution (runtime)

GetLastError() est la fonction retournant le dernier code d'erreur stocké dans la variable prédéfinie _LastError. Cette valeur peut être remise à zéro avec la fonction ResetLastError().

Constante

Code

Description

ERR_SUCCESS

0

Opération terminée avec succès

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Erreur interne inattendue

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Paramètre incorrect dans l'appel interne à la fonction du terminal client

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Paramètre incorrect dans l'appel à la fonction système

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Pas assez de mémoire pour effectuer la fonction système

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

La structure contient des objets de type string et/ou des tableaux dynamiques et/ou une structure de tels objets et/ou classes

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Tableau de type ou de taille invalide, ou l'objet du tableau dynamique est endommagé

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Pas assez de mémoire pour la réallocation d'un tableau, ou pour changer la taille d'un tableau statique

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Pas assez de mémoire pour la réallocation d'une chaîne de caractères

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

Chaîne de caractère non initialisée

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Date et/ou heure invalide

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

Le nombre total d'éléments du tableau ne peut pas excéder 2 147 483 647

ERR_INVALID_POINTER

4012

Pointeur incorrect

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Type de pointeur incorrect

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Appel à la fonction non autorisé

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

Les noms des ressources dynamique et statique sont identiques

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Aucune ressource trouvée avec ce nom dans EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Type de ressource non supportée ou sa taille est supérieure à 16 Mo

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

Le nom de la ressource excède 63 caractères

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

Dépassement mémoire (overflow) lors du calcul de la fonction mathématique

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Date de fin de test en dehors de l'appel après avoir appelé Sleep()

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

Test arrêté de force de l'extérieur. Par exemple, optimisation interrompue, fenêtre de test visuel fermée ou agent de test arrêté

Graphiques

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Identifiant de graphique incorrect

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Le graphique ne répond pas

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Graphique non trouvé

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Aucun Expert Advisor pouvant gérer l'évènement n'est présent sur le graphique

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Erreur d'ouverture du graphique

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Echec de changement du symbole ou de la période du graphique

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Valeur d'erreur du paramètre des fonctions pour travailler avec les graphiques

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Echec de création du timer

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Identifiant de propriété du graphique incorrect

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Erreur de création de la copie d'écran

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Erreur de navigation dans le graphique

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Erreur lors de l'application du modèle

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

La sous-fenêtre contenant l'indicateur n'a pas été trouvée

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Erreur lors de l'ajout de l'indicateur sur le graphique

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Erreur de suppression d'un indicateur du graphique

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Indicateur non trouvé sur le graphique spécifié

Objets graphiques

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Erreur lors de l'utilisation d'un objet graphique

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

L'objet graphique n'a pas été trouvé

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Identifiant de propriété d'un objet graphique incorrect

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Impossible de récupérer la date correspondant à la valeur

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Impossible de récupérer la valeur correspondant à la date

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Symbole inconnu

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Le symbole n'est pas sélectionné dans le MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Identifiant de propriété du symbole incorrect

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

L'heure du dernier tick est inconnue (aucun tick)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Erreur lors de l'ajout ou de la suppression d'un symbole dans le MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Dépassement du nombre maximum de symboles sélectionnés dans le MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

Identifiant de session incorrect lors de l'appel à la fonction SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Accès à l'Historique

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Historique demandé non trouvé

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Identifiant de propriété d'historique incorrect

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Demande d'historique expirée (timeout)

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

Nombre de barres demandées limité par les paramètres du terminal

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Multiples erreurs lors du chargement de l'historique

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

Tableau de destination trop petit pour stocker toutes les données demandées

Variables Globales

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Variable globale du terminal client non trouvée

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Une variable globale du terminal client existe déjà avec ce nom

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Variable globale non modifiée

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Erreur de lecture du fichier des valeurs des variables globales

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Erreur d'écriture du fichier des valeurs des variables globales

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Echec de lecture du son

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Identifiant de propriété du programme incorrect

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Identifiant de propriété du terminal incorrect

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Echec de l'envoi d'un fichier en ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Echec d'envoi d'une notification

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Paramètre invalide pour l'envoi d'une notification — une chaîne de caractères vide ou NULL a été envoyé à la fonction SendNotification()

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Paramètre incorrect des notifications dans le terminal (l'identifiant n'est pas spécifié ou la permission n'est pas définie)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Envois de notifications trop fréquents

ERR_FTP_NOSERVER

4519

Serveur FTP non spécifié

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

Login FTP non spécifié

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

Fichier à envoyer sur le serveur FTP non trouvé dans le répertoire MQL5\Files

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

Echec de la connexion FTP

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

Chemin FTP non trouvé sur le serveur

Buffers des Indicateurs Personnalisés

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Pas assez de mémoire pour les buffers des indicateurs

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Indice incorrect du buffer de l'indicateur

Propriétés des Indicateurs Personnalisés

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Identifiant de propriété de l'indicateur personnalisé incorrect

Compte

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Identifiant de propriété du compte incorrect

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Identifiant de propriété de trade incorrect

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Trading par les Expert Advisors interdit

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Position non trouvée

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Ordre non trouvé

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Transaction non trouvée

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Echec de l'envoi de la demande de trade

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Echec du calcul du profit ou de la marge

Indicateurs

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Symbole inconnu

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

L'indicateur ne peut pas être créé

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Erreur lors de l'application d'un indicateur sur le graphique

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Données demandées non trouvées

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Handle d'indicateur incorrect

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Nombre de paramètres incorrect lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Aucun paramètre lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

Le premier paramètre du tableau doit être le nom de l'indicateur personnalisé

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Type de paramètre invalide dans le tableau lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Indice incorrect du buffer demandé de l'indicateur

Depth of Market

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Le Depth Of Market ne peut pas être ajouté

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Le Depth Of Market ne peut pas être enlevé

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

Impossible d'obtenir les données du Depth Of Market

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Erreur lors de l'abonneemnt pour reçevoir les nouvelles données du Depth Of Market

Opérations sur les Fichiers

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

Impossible d'ouvrir plus de 64 fichiers en même temps

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Nom de fichier invalide

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Nom de fichier trop long

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Erreur d'ouverture du fichier

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Pas assez de mémoire en cache pour lire le fichier

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Erreur de suppression du fichier

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Un fichier avec ce handle a déjà été fermé, ou n'a pas été ouvert

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Handle de fichier incorrect

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

Le fichier doit être ouvert en écriture

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

Le fichier doit être ouvert en lecture

ERR_FILE_NOTBIN

5011

Le fichier doit être ouvert en mode binaire

ERR_FILE_NOTTXT

5012

Le fichier doit être ouvert en mode texte

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

Le fichier doit être ouvert en mode texte ou CSV

ERR_FILE_NOTCSV

5014

Le fichier doit être ouvert en mode CSV

ERR_FILE_READERROR

5015

Erreur de lecture du fichier

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

La taille de la chaîne de caractères doit être spécifiée, car le fichier est ouvert en mode binaire

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Un fichier texte est prévu pour les tableaux de chaînes de caractères, pour les autres tableaux, utiliser le mode binaire

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Ce n'est pas un fichier mais un répertoire

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Le fichier n'existe pas

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Impossible d'écrire dans le fichier

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Nom de répertoire incorrect

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Le répertoire n'existe pas

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Ce n'est pas un répertoire mais un fichier

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

Le répertoire ne peut pas être supprimé

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Echec de suppression du répertoire (un ou plusieurs fichiers sont peut-être bloqués et l'opération de suppression a échoué)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Echec d'écriture de la ressource vers un fichier

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Imposible de lire l'élément suivant du fichier CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), car la fin du fichier est atteinte

Cast des Chaînes de Caractères

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

Aucune date dans la chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Date incorrecte dans la chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Heure incorrecte dans la chaîne de caractères

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Erreur de conversion de la chaîne de caractères en date

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Pas assez de mémoire pour la chaîne de caractères

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

La longueur de la chaîne de caractères est inférieure à la taille attendue

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Nombre trop grand, supérieur à ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Formatage de la chaîne de caractères invalide

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Nombre de spécificateurs de format supérieur au nombre de paramètres

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Nombre de paramètres supérieur au nombre de spécificateurs de format

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Paramètre de type string endommagé

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Position en dehors de la chaîne de caractères

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

0 ajouté à la fin de la chaîne de caractères, opération inutile

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Type de données inconnu lors de la conversion vers une chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Objet string endommagé

Opérations sur les tableaux

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Copie de tableaux incompatibles Le tableau de chaîne de caractères ne peut être copié que vers un tableau de chaîne de caractèresn et un tableau numérique vers un tableau numérique

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

Le tableau destination est déclaré comme AS_SERIES, et n'a pas une taille suffisante

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Tableau trop petit, le position de départ est en dehors du tableau

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Tableau de longueur zéro

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Doit être un tableau numérique

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Doit être un tableau à 1 dimension

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Timeseries ne peut pas être utilisé

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Doit être un tableau de type double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Doit être un tableau de type float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Doit être un tableau de type long

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Doit être un tableau de type int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Doit être un tableau de type short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Doit être un tableau de type char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Doit être un tableau de type char

Opérations avec OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

Les fonctions OpenCL ne sont pas supportées sur cet ordinateur

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Une erreur interne est survenue lors de l'exécution d'OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Handle OpenCL invalide

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Erreur lors de la création du contexte OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Echec de création d'une queue dans OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Une erreur est survenue lors de la compilation d'un programme OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Nom de noyau (kernel) trop long (noyau OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Erreur de création d'un noyau OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Une erreur est survenue lors de la définition des paramètres pour le noyau OpenCL

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Erreur d'exécution du programme OpenCL runtime error

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Taille invalide du buffer OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Offset invalide du buffer OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Echec de création d'un buffer OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Trop d'objets OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Erreur de sélection du périphérique OpenCL

Working with databases

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Erreur interne de la base de données

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Handle incorrect de base de données

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Nombre maximum d'objets de base de données acceptables atteint

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Erreur de connexion à la base de données

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Erreur d'exécution de la requête

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Erreur de génération de la requête

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Plus de données à lire

ERR_DATABASE_STEP

5127

Echec du déplacement sur l'entrée suivante de la requête

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

Les données pour la lecture des résultats de la requête ne sont pas encore prêts

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Echec de la substitution des paramètress de la requête SQL

Opérations avec WebRequest

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

URL invalide

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Echec de connexion à l'URL spécifiée

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Délai dépassé

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

Echec de la requête HTTP

Opérations réseau (sockets)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

Handle de socket invalide passé à la fonction

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Trop de sockets ouvertes (max 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Echec de connexion à l'hôte distant

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Echec de l'envoi ou de la réception de données depuis la socket

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Echec d'établissement de la connexion sécurisée (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Aucune donnée concernant le certificat protégeant la connexion

Symboles Personnalisés

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Un symbole personnalisé doit être spécifié

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Le nom du symbole personnalisé est invalide. Le nom du symbole ne peut contenir que des lettres latines, sans ponctuation, espace ou caractère spécial (ne peut contenir que ".", "_", "&" and "#"). Il n'est pas recommandé d'utiliser les caractères <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Le nom du symbole personnalisé est trop long. La longueur du nom du symbole ne doit pas être supérieure à 32 caractères, incluant le caractère 0 terminal

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Le chemin du symbole personnalisé est trop long. La longueur du chemin ne doit pas excéder 128 caractères, incluant "Custom\\", le nom du symbole, les séparateurs de groupes et le 0 terminal

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Un symbole personnalisé existe déjà avec ce nom

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Une erreur est survenue lors de la création, de la suppression ou du changement du symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Vous essayez de supprimer un symbole personnalisé sélectionné dans le Market Watch

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Propriété invalide du symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Paramètre incorrect lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Paramètre de type string trop long lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Les ticks du tableau ne sont pas ordonnés par heure

Calendrier Economique

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

La taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de toutes les valeurs

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Délai d'attente de la requête dépassé

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

Pays non trouvé

Utilisation des bases de données

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Erreur générique

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

Erreur de logique interne de SQLite

ERR_DATABASE_PERM

5603

Accés refusé

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Annulation de l'appel à la callback

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Fichier de la base de données verrouillé

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Table de la base de données verrouillée

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Mémoire insuffisante pour terminer l'opération

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Tentative d'écriture dans une base de données en lecture seule

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Opération terminée par sqlite3_interrupt()

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Erreur de lecture/écriture sur le disque

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Image disque de la base de données corrompue

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Code d'opération inconnu dans sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Echec de l'insertion car la base de données est pleine

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Impossible d'ouvrir le fichier de la base de données

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Erreur de protocole de verrouillage de la base de données

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Usage interne uniquement

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Schéma modifié de la base de données

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

La taille de la chaîne de caractères ou du BLOB est supérieure à la limite autorisée

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Annulation suite à la violation d'une contrainte

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Différence de type des données

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Bibliothèque utilisée incorrectement

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Utilisation des fonctionnalités du système d'exploitation non supportée sur l'hôte

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Autorisation refusée

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Non utilisé

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Erreur de liaison du paramètre, indice incorrect

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

Le fichier ouvert n'est pas un fichier de base de données

Erreurs Personnalisées

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Les erreurs personnalisées commencent avec ce code

