ERR_SUCCESS 0 Opération terminée avec succès

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 Erreur interne inattendue

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 Paramètre incorrect dans l'appel interne à la fonction du terminal client

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 Paramètre incorrect dans l'appel à la fonction système

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 Pas assez de mémoire pour effectuer la fonction système

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 La structure contient des objets de type string et/ou des tableaux dynamiques et/ou une structure de tels objets et/ou classes

ERR_INVALID_ARRAY 4006 Tableau de type ou de taille invalide, ou l'objet du tableau dynamique est endommagé

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 Pas assez de mémoire pour la réallocation d'un tableau, ou pour changer la taille d'un tableau statique

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 Pas assez de mémoire pour la réallocation d'une chaîne de caractères

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 Chaîne de caractère non initialisée

ERR_INVALID_DATETIME 4010 Date et/ou heure invalide

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 Le nombre total d'éléments du tableau ne peut pas excéder 2 147 483 647

ERR_INVALID_POINTER 4012 Pointeur incorrect

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 Type de pointeur incorrect

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 Appel à la fonction non autorisé

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 Les noms des ressources dynamique et statique sont identiques

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 Aucune ressource trouvée avec ce nom dans EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 Type de ressource non supportée ou sa taille est supérieure à 16 Mo

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 Le nom de la ressource excède 63 caractères

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 Dépassement mémoire (overflow) lors du calcul de la fonction mathématique

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Date de fin de test en dehors de l'appel après avoir appelé Sleep()

ERR_PROGRAM_STOPPED 4022 Test arrêté de force de l'extérieur. Par exemple, optimisation interrompue, fenêtre de test visuel fermée ou agent de test arrêté

Graphiques

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 Identifiant de graphique incorrect

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 Le graphique ne répond pas

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 Graphique non trouvé

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 Aucun Expert Advisor pouvant gérer l'évènement n'est présent sur le graphique

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 Erreur d'ouverture du graphique

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 Echec de changement du symbole ou de la période du graphique

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 Valeur d'erreur du paramètre des fonctions pour travailler avec les graphiques

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 Echec de création du timer

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 Identifiant de propriété du graphique incorrect

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 Erreur de création de la copie d'écran

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 Erreur de navigation dans le graphique

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 Erreur lors de l'application du modèle

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 La sous-fenêtre contenant l'indicateur n'a pas été trouvée

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 Erreur lors de l'ajout de l'indicateur sur le graphique

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 Erreur de suppression d'un indicateur du graphique

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 Indicateur non trouvé sur le graphique spécifié

Objets graphiques

ERR_OBJECT_ERROR 4201 Erreur lors de l'utilisation d'un objet graphique

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 L'objet graphique n'a pas été trouvé

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 Identifiant de propriété d'un objet graphique incorrect

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 Impossible de récupérer la date correspondant à la valeur

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 Impossible de récupérer la valeur correspondant à la date

MarketInfo

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 Symbole inconnu

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Le symbole n'est pas sélectionné dans le MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 Identifiant de propriété du symbole incorrect

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 L'heure du dernier tick est inconnue (aucun tick)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 Erreur lors de l'ajout ou de la suppression d'un symbole dans le MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 Dépassement du nombre maximum de symboles sélectionnés dans le MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 Identifiant de session incorrect lors de l'appel à la fonction SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Accès à l'Historique

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 Historique demandé non trouvé

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 Identifiant de propriété d'historique incorrect

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 Demande d'historique expirée (timeout)

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 Nombre de barres demandées limité par les paramètres du terminal

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 Multiples erreurs lors du chargement de l'historique

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 Tableau de destination trop petit pour stocker toutes les données demandées

Variables Globales

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 Variable globale du terminal client non trouvée

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 Une variable globale du terminal client existe déjà avec ce nom

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 Variable globale non modifiée

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 Erreur de lecture du fichier des valeurs des variables globales

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 Erreur d'écriture du fichier des valeurs des variables globales

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 Echec de lecture du son

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 Identifiant de propriété du programme incorrect

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 Identifiant de propriété du terminal incorrect

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 Echec de l'envoi d'un fichier en ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 Echec d'envoi d'une notification

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 Paramètre invalide pour l'envoi d'une notification — une chaîne de caractères vide ou NULL a été envoyé à la fonction SendNotification()

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 Paramètre incorrect des notifications dans le terminal (l'identifiant n'est pas spécifié ou la permission n'est pas définie)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 Envois de notifications trop fréquents

ERR_FTP_NOSERVER 4519 Serveur FTP non spécifié

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 Login FTP non spécifié

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 Fichier à envoyer sur le serveur FTP non trouvé dans le répertoire MQL5\Files

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 Echec de la connexion FTP

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 Chemin FTP non trouvé sur le serveur

Buffers des Indicateurs Personnalisés

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 Pas assez de mémoire pour les buffers des indicateurs

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 Indice incorrect du buffer de l'indicateur

Propriétés des Indicateurs Personnalisés

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 Identifiant de propriété de l'indicateur personnalisé incorrect

Compte

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 Identifiant de propriété du compte incorrect

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 Identifiant de propriété de trade incorrect

ERR_TRADE_DISABLED 4752 Trading par les Expert Advisors interdit

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 Position non trouvée

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 Ordre non trouvé

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 Transaction non trouvée

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 Echec de l'envoi de la demande de trade

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 Echec du calcul du profit ou de la marge

Indicateurs

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 Symbole inconnu

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 L'indicateur ne peut pas être créé

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 Erreur lors de l'application d'un indicateur sur le graphique

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 Données demandées non trouvées

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 Handle d'indicateur incorrect

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 Nombre de paramètres incorrect lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 Aucun paramètre lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 Le premier paramètre du tableau doit être le nom de l'indicateur personnalisé

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 Type de paramètre invalide dans le tableau lors de la création d'un indicateur

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 Indice incorrect du buffer demandé de l'indicateur

Depth of Market

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 Le Depth Of Market ne peut pas être ajouté

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 Le Depth Of Market ne peut pas être enlevé

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 Impossible d'obtenir les données du Depth Of Market

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 Erreur lors de l'abonneemnt pour reçevoir les nouvelles données du Depth Of Market

Opérations sur les Fichiers

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 Impossible d'ouvrir plus de 64 fichiers en même temps

ERR_WRONG_FILENAME 5002 Nom de fichier invalide

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 Nom de fichier trop long

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 Erreur d'ouverture du fichier

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 Pas assez de mémoire en cache pour lire le fichier

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 Erreur de suppression du fichier

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 Un fichier avec ce handle a déjà été fermé, ou n'a pas été ouvert

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 Handle de fichier incorrect

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 Le fichier doit être ouvert en écriture

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 Le fichier doit être ouvert en lecture

ERR_FILE_NOTBIN 5011 Le fichier doit être ouvert en mode binaire

ERR_FILE_NOTTXT 5012 Le fichier doit être ouvert en mode texte

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 Le fichier doit être ouvert en mode texte ou CSV

ERR_FILE_NOTCSV 5014 Le fichier doit être ouvert en mode CSV

ERR_FILE_READERROR 5015 Erreur de lecture du fichier

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 La taille de la chaîne de caractères doit être spécifiée, car le fichier est ouvert en mode binaire

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 Un fichier texte est prévu pour les tableaux de chaînes de caractères, pour les autres tableaux, utiliser le mode binaire

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 Ce n'est pas un fichier mais un répertoire

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 Le fichier n'existe pas

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 Impossible d'écrire dans le fichier

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 Nom de répertoire incorrect

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 Le répertoire n'existe pas

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 Ce n'est pas un répertoire mais un fichier

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 Le répertoire ne peut pas être supprimé

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 Echec de suppression du répertoire (un ou plusieurs fichiers sont peut-être bloqués et l'opération de suppression a échoué)

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 Echec d'écriture de la ressource vers un fichier

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 Imposible de lire l'élément suivant du fichier CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), car la fin du fichier est atteinte

Cast des Chaînes de Caractères

ERR_NO_STRING_DATE 5030 Aucune date dans la chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 Date incorrecte dans la chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 Heure incorrecte dans la chaîne de caractères

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 Erreur de conversion de la chaîne de caractères en date

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 Pas assez de mémoire pour la chaîne de caractères

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 La longueur de la chaîne de caractères est inférieure à la taille attendue

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 Nombre trop grand, supérieur à ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 Formatage de la chaîne de caractères invalide

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 Nombre de spécificateurs de format supérieur au nombre de paramètres

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 Nombre de paramètres supérieur au nombre de spécificateurs de format

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 Paramètre de type string endommagé

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 Position en dehors de la chaîne de caractères

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 0 ajouté à la fin de la chaîne de caractères, opération inutile

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 Type de données inconnu lors de la conversion vers une chaîne de caractères

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 Objet string endommagé

Opérations sur les tableaux

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 Copie de tableaux incompatibles Le tableau de chaîne de caractères ne peut être copié que vers un tableau de chaîne de caractèresn et un tableau numérique vers un tableau numérique

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 Le tableau destination est déclaré comme AS_SERIES, et n'a pas une taille suffisante

ERR_SMALL_ARRAY 5052 Tableau trop petit, le position de départ est en dehors du tableau

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 Tableau de longueur zéro

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 Doit être un tableau numérique

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 Doit être un tableau à 1 dimension

ERR_SERIES_ARRAY 5056 Timeseries ne peut pas être utilisé

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 Doit être un tableau de type double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 Doit être un tableau de type float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 Doit être un tableau de type long

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 Doit être un tableau de type int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 Doit être un tableau de type short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 Doit être un tableau de type char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 Doit être un tableau de type char

Opérations avec OpenCL

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 Les fonctions OpenCL ne sont pas supportées sur cet ordinateur

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 Une erreur interne est survenue lors de l'exécution d'OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 Handle OpenCL invalide

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 Erreur lors de la création du contexte OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 Echec de création d'une queue dans OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 Une erreur est survenue lors de la compilation d'un programme OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 5106 Nom de noyau (kernel) trop long (noyau OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 Erreur de création d'un noyau OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 Une erreur est survenue lors de la définition des paramètres pour le noyau OpenCL

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 Erreur d'exécution du programme OpenCL runtime error

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 Taille invalide du buffer OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 Offset invalide du buffer OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 Echec de création d'un buffer OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 Trop d'objets OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 Erreur de sélection du périphérique OpenCL

Working with databases

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 Erreur interne de la base de données

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 Handle incorrect de base de données

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 Nombre maximum d'objets de base de données acceptables atteint

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 Erreur de connexion à la base de données

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 Erreur d'exécution de la requête

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 Erreur de génération de la requête

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 Plus de données à lire

ERR_DATABASE_STEP 5127 Echec du déplacement sur l'entrée suivante de la requête

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 Les données pour la lecture des résultats de la requête ne sont pas encore prêts

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 Echec de la substitution des paramètress de la requête SQL

Opérations avec WebRequest

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 URL invalide

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 Echec de connexion à l'URL spécifiée

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 Délai dépassé

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 Echec de la requête HTTP

Opérations réseau (sockets)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 Handle de socket invalide passé à la fonction

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 Trop de sockets ouvertes (max 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 Echec de connexion à l'hôte distant

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 Echec de l'envoi ou de la réception de données depuis la socket

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 Echec d'établissement de la connexion sécurisée (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 Aucune donnée concernant le certificat protégeant la connexion

Symboles Personnalisés

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 Un symbole personnalisé doit être spécifié

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 Le nom du symbole personnalisé est invalide. Le nom du symbole ne peut contenir que des lettres latines, sans ponctuation, espace ou caractère spécial (ne peut contenir que ".", "_", "&" and "#"). Il n'est pas recommandé d'utiliser les caractères <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 Le nom du symbole personnalisé est trop long. La longueur du nom du symbole ne doit pas être supérieure à 32 caractères, incluant le caractère 0 terminal

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 Le chemin du symbole personnalisé est trop long. La longueur du chemin ne doit pas excéder 128 caractères, incluant "Custom\\", le nom du symbole, les séparateurs de groupes et le 0 terminal

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 Un symbole personnalisé existe déjà avec ce nom

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 Une erreur est survenue lors de la création, de la suppression ou du changement du symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 Vous essayez de supprimer un symbole personnalisé sélectionné dans le Market Watch

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 Propriété invalide du symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 Paramètre incorrect lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 Paramètre de type string trop long lors de la définition de la propriété d'un symbole personnalisé

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 Les ticks du tableau ne sont pas ordonnés par heure

Calendrier Economique

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 La taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de toutes les valeurs

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 Délai d'attente de la requête dépassé

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 Pays non trouvé

Utilisation des bases de données

ERR_DATABASE_ERROR 5601 Erreur générique

ERR_DATABASE_LOGIC 5602 Erreur de logique interne de SQLite

ERR_DATABASE_PERM 5603 Accés refusé

ERR_DATABASE_ABORT 5604 Annulation de l'appel à la callback

ERR_DATABASE_BUSY 5605 Fichier de la base de données verrouillé

ERR_DATABASE_LOCKED 5606 Table de la base de données verrouillée

ERR_DATABASE_NOMEM 5607 Mémoire insuffisante pour terminer l'opération

ERR_DATABASE_READONLY 5608 Tentative d'écriture dans une base de données en lecture seule

ERR_DATABASE_INTERRUPT 5609 Opération terminée par sqlite3_interrupt()

ERR_DATABASE_IOERR 5610 Erreur de lecture/écriture sur le disque

ERR_DATABASE_CORRUPT 5611 Image disque de la base de données corrompue

ERR_DATABASE_NOTFOUND 5612 Code d'opération inconnu dans sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL 5613 Echec de l'insertion car la base de données est pleine

ERR_DATABASE_CANTOPEN 5614 Impossible d'ouvrir le fichier de la base de données

ERR_DATABASE_PROTOCOL 5615 Erreur de protocole de verrouillage de la base de données

ERR_DATABASE_EMPTY 5616 Usage interne uniquement

ERR_DATABASE_SCHEMA 5617 Schéma modifié de la base de données

ERR_DATABASE_TOOBIG 5618 La taille de la chaîne de caractères ou du BLOB est supérieure à la limite autorisée

ERR_DATABASE_CONSTRAINT 5619 Annulation suite à la violation d'une contrainte

ERR_DATABASE_MISMATCH 5620 Différence de type des données

ERR_DATABASE_MISUSE 5621 Bibliothèque utilisée incorrectement

ERR_DATABASE_NOLFS 5622 Utilisation des fonctionnalités du système d'exploitation non supportée sur l'hôte

ERR_DATABASE_AUTH 5623 Autorisation refusée

ERR_DATABASE_FORMAT 5624 Non utilisé

ERR_DATABASE_RANGE 5625 Erreur de liaison du paramètre, indice incorrect

ERR_DATABASE_NOTADB 5626 Le fichier ouvert n'est pas un fichier de base de données

Erreurs Personnalisées