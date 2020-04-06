AI Rsi PRO

 AI RSI PRO — La Evolución de un Clásico. Pertenece a la serie EA AI PRO, lo que significa que el código está 100% diseñado y escrito por Inteligencia Artificial, y está equipado con 24 funciones diferentes de gestión de posiciones de nivel institucional,

AI RSI PRO — Evolución de la Estrategia de Reversión a la Media

Este es un algoritmo de trading profesional que transforma el legendario indicador RSI (Relative Strength Index) de un simple oscilador a un sistema de francotirador de alta precisión gracias a la confirmación adicional de señal mediante un filtro inteligente de Price Action (Acción del Precio). AI RSI PRO es el equilibrio perfecto entre la precisión matemática del indicador y la realidad del movimiento del precio.

En el amplio arsenal del robot: Filtro de Noticias Inteligente, cuatro opciones de SL (Stop Loss), tres opciones de Trailing SL incluyendo el avanzado Trailing por High/Low, un sistema de Cierre Parcial también con tres variantes diferentes incluyendo una variante única basada en (cantidad del multiplicador de volumen), así como dos opciones de Multiplicador de Volumen con configuraciones flexibles para acelerar el crecimiento del depósito. Una tecnología única de confirmación de la señal principal para abrir una posición como Price Action (Ruptura/Breakout) filtra el ruido del mercado, abriendo operaciones solo durante movimientos reales del precio; también dispone de tres variantes de Take Profit, incluyendo Trailing Profit. El Asesor funciona en cualquier marco temporal (timeframe) y activo comercial en MT5, con cualquier tipo de cuenta, cualquier Broker y Empresas de Fondeo (Prop Trading Firms). El impecable código de máquina elimina los errores humanos y las emociones. Es la elección de los profesionales que necesitan la máxima fiabilidad y flexibilidad en la configuración. Confíe el trading a la inteligencia digital pura.

====================================================================================

GUÍA DETALLADA DEL USUARIO (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== ESTRATEGIA (STRATEGY) =====

Esta sección configura la lógica de entrada al mercado.

Lógica Comercial y Estrategia: A diferencia de los robots estándar que entran ciegamente al mercado inmediatamente cuando el RSI sale de la zona (lo que a menudo lleva a intentos de atrapar "cuchillos cayendo" contra una tendencia poderosa), AI RSI PRO utiliza un estricto sistema de validación de señal de tres pasos:

Detección de Reversión de Impulso: El Asesor no solo espera la entrada en las zonas. Monitorea el momento en que el RSI sale de la zona de sobreventa (por debajo de 30) hacia arriba o de la zona de sobrecompra (por encima de 70) hacia abajo. Esta es la señal primaria de que el mercado está listo para una reversión.

Fijación de Velas (Price Action): Después de recibir la señal primaria del RSI, el robot no abre una operación instantáneamente. Fija una "Vela de Señal" y analiza sus parámetros, esperando el cierre de la barra para confirmar las intenciones del mercado.

Confirmación de Ruptura (Breakout Confirmation): Este es el filtro principal, que descarta hasta el 70% de las entradas falsas. El Asesor coloca una orden pendiente virtual en el extremo de la vela de señal (High para compras, Low para ventas).

Lógica: La operación se abre solo si el precio realmente va en nuestra dirección y rompe este nivel.

Protección: Si el RSI mostró una reversión, pero el precio continuó cayendo (señal falsa), la ruptura del High no ocurrirá, y el Asesor simplemente cancelará la señal, salvando el depósito de una pérdida innecesaria.

La entrada al mercado ocurre solo cuando el precio realmente rompe este nivel.

Si la ruptura no ocurre, pero el tiempo pasa — el nivel de ruptura se desplaza automáticamente tras las nuevas velas ("hace trailing"), hasta que el precio finalmente hace un movimiento en la dirección correcta. Este es un filtro poderoso contra entradas falsas en contra de la tendencia.

2 ===== PANEL DE INFORMACIÓN (DASHBOARD) =====

Configuración del panel de información visual que se muestra en el gráfico.

Muestra el spread actual, los resultados de trading por Día/Semana/Mes/Año, así como el beneficio flotante actual y la relación de operaciones ganadoras/perdedoras.

Consejo: Durante la optimización en el Probador de Estrategias, el panel funciona en modo visual, pero para la máxima velocidad de optimización matemática, se puede desactivar (ShowDashboard = false). 

3 ===== INVERSIÓN DE SEÑAL (REVERSE SIGNAL) =====

Invierte la lógica del indicador.

Si está activado (true), ante una señal del Estocástico para Compra (sobreventa), el asesor abrirá una operación de Venta. Útil en mercados con tendencias fuertes, donde los osciladores a menudo dan señales falsas de reversión.

4 ===== REVERSIÓN DE POSICIÓN (POSITION REVERSAL) =====

Táctica de cambio de dirección.

Si está activado (true), al cerrarse una posición por Stop Loss, el asesor abrirá instantáneamente una nueva operación en la dirección opuesta.

Nota: El volumen (lote) para esta nueva operación se calcula según las reglas de la sección 23 (Multiplicador de Volumen).

5 ===== PROTECCIÓN CONTRA NOTICIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de noticias integrado.

El asesor pausa automáticamente el trading durante la cantidad de minutos especificada antes y después de la publicación de noticias económicas importantes (para las divisas del par o solo USD).

Importante: Funciona solo en tiempo real (Live). En el Probador de Estrategias, los datos de noticias no están disponibles.

6 ===== LÍMITES DE BENEFICIOS/PÉRDIDAS (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protección global del depósito.

Permite establecer un objetivo de beneficio o un límite de pérdidas (en % del saldo o en puntos) para todas las posiciones abiertas en total. Al alcanzar el límite, todas las operaciones se cierran y el asesor detiene su trabajo.

7 ===== TEMPORIZADOR DE OPERACIÓN (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tiempo intradía.

Establece horas rígidas de funcionamiento del asesor (por ejemplo, operar solo de 08:00 a 20:00). Fuera de este horario no se abren nuevas operaciones.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestión de riesgos para cada operación.

SL_PERCENT: Stop Loss en % del precio de apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fijo en puntos.

SL_ATR: Stop Loss dinámico basado en la volatilidad del mercado (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que se coloca detrás del Alto o Bajo de la vela cerrada anterior.

Niveles de stops del broker: las distancias a SL y TP se verifican automáticamente con los requisitos mínimos del broker.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Configuración de la toma de beneficios.

Puede establecerse en puntos, porcentajes o como una relación Riesgo:Beneficio (RRR). Por ejemplo, si RRR=2.0, el Take Profit será 2 veces mayor que el Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Herramienta poderosa para proteger el beneficio obtenido moviendo automáticamente el nivel de Stop Loss siguiendo el movimiento del precio.

Parámetro UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

Parámetro Trail_Mode (Modo de trailing): Selección del algoritmo de movimiento del stop.

Modos disponibles:

TRAIL_STANDARD (Estándar): Trailing clásico en puntos. Funciona con dos parámetros:

Trail_Start: Distancia de beneficio (en puntos) al alcanzar la cual se activa el trailing.

Trail_Step: Paso de movimiento. El asesor moverá el Stop Loss cada vez que el precio recorra la cantidad especificada de puntos en dirección favorable. Ejemplo: Start=50, Step=10. Tan pronto como el beneficio sea de 50 puntos, el stop se moverá a breakeven (punto de equilibrio). Si el precio avanza otros 10 puntos, el stop se moverá tras él.

TRAIL_ATR (Por volatilidad): Modo adaptativo que se ajusta a la actividad actual del mercado. La distancia del trailing se calcula según el indicador ATR (Average True Range).

Si la volatilidad es alta, el stop se mantiene más lejos para evitar ser tocado por "ruido" aleatorio.

Si la volatilidad es baja, el stop se ajusta más cerca. Parámetros de configuración: Trail_ATR_Period (período del indicador ATR) y Trail_ATR_Mult (multiplicador del valor ATR).

TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profesional para trading de tendencias ("Trailing por sombras"). El asesor mueve el Stop Loss estrictamente por los extremos de las velas cerradas:

Para compras (Buy): El stop se coloca por debajo del Low (mínimo) de la vela anterior.

Para ventas (Sell): El stop se coloca por encima del High (máximo) de la vela anterior. Este modo permite mantener la posición el máximo tiempo posible mientras la tendencia conserve su estructura (mínimos crecientes o máximos decrecientes) y salir inmediatamente al romperse la tendencia.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nueva función única)

Sistema inteligente de recuperación de pérdidas a través de objetivos de beneficio.

Lógica: Si está activado (UseTrailingProfit = true), el asesor recuerda el porcentaje de pérdida de las operaciones cerradas en negativo.

Al abrir una NUEVA operación, el asesor aumenta automáticamente su Take Profit estándar en este porcentaje acumulado de pérdidas.

Objetivo: Recuperar las pérdidas pasadas y cerrar toda la serie con beneficio neto en una sola operación exitosa.

Reinicio: El porcentaje acumulado se reinicia a 0% en dos casos:

Cuando cualquier operación se cierra con beneficio neto (totalmente).

Cuando el asesor se apaga y se vuelve a encender mediante el botón en el gráfico.

12 ===== CIERRE PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuración detallada de la descarga de posición)

Fijación de parte del beneficio ("Caja fuerte").

UsePartialClose: Interruptor principal de la función.

Partial_Mode (Variante de división):

MANUAL (Clásico): El asesor cierra parte de la posición cuando el precio recorre una distancia fija (PartialStart) en puntos. Si se establece un paso (Partial_Close_Step > 0), continuará cerrando partes cada N puntos.

EQUAL PARTS (Partes iguales): El asesor calcula los niveles por sí mismo. Toma la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit final y la divide en segmentos iguales. La cantidad de segmentos se establece en Partial_Parts_Count (por ejemplo, 10 partes). El volumen también se divide equitativamente.

Unload Lines (Visualización):

El asesor dibuja líneas horizontales en el gráfico que muestran dónde exactamente se descargará la posición.

Función inteligente: Tan pronto como el precio toca la línea y se cierra una parte, esa línea se elimina instantáneamente del gráfico para que vea solo los objetivos activos restantes.

  • (Por cantidad de pasos de volumen)

Cómo funciona: Este modo no estándar crea automáticamente (sin su configuración manual y solo al seleccionar esta opción) una "red inteligente" de descarga de posición, que depende directamente de cuánto ha aumentado el Martingala (Sección 23) el volumen de la operación actual. En definitiva, cuanto más se aumente el volumen de la posición, más partes de descarga tendrá esta posición. El asesor divide automáticamente la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit en partes iguales.

Condición principal: El modo funciona solo si el Martingala está activado (UseMartingale = true).

13 ===== BREAKEVEN (PUNTO DE EQUILIBRIO) =====

Traslado del Stop Loss al precio de apertura.

Se activa cuando el precio recorre un número determinado de puntos (BE_Start). Proporciona protección contra pérdidas si el precio se da la vuelta.

14 ===== TIPO DE ORDEN (ORDER TYPE) =====

Selección del método de entrada. Se recomienda ENTRY_MARKET_ONLY para una ejecución instantánea.

15 ===== AJUSTES PRINCIPALES (MAIN SETTINGS) =====

Parámetros básicos: Número mágico (para que el asesor distinga sus operaciones), Filtro de spread (MaxSpread) y Deslizamiento (Slippage).

16 ===== GESTIÓN DE RIESGOS (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo del volumen inicial de la posición (cuando no hay serie de pérdidas).

FixedLot: Trading con lote constante.

UseAutoLot: Cálculo automático del lote como % del saldo.

17 ===== HORAS DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro de tiempo adicional (Hora de inicio y Hora de fin), si desea operar solo en sesiones específicas (por ejemplo, Londres y Nueva York).

18 ===== DIRECCIÓN DE COMERCIO (TRADE DIRECTION) =====

Permite autorizar al asesor a operar solo en una dirección (Solo Buy o Solo Sell) o en ambas (Both).

19 ===== LÍNEAS DE POSICIONES (LINE MARKER) =====

Visualización de niveles de apertura y Take Profit en el gráfico con líneas de colores.

Lógica de limpieza: si se elimina la línea, la orden asociada también se elimina; si la orden se ejecuta, la línea correspondiente se borra.

20 ===== HISTORIAL DE COMERCIO (TRADE MARKERS) =====

Historial en el gráfico. Dibuja flechas o marcas donde se realizaron operaciones pasadas y etiqueta su resultado (beneficio/pérdida).

21 ===== SEÑALES DE SONIDO (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoras al encender/apagar el asesor mediante el botón o al realizar operaciones.

22 ===== DÍAS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro por días de la semana.

23 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUMEN (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sección muy importante)

Sistema de aumento de lote tras pérdidas (Martingala) para una rápida recuperación de pérdidas.

Funciona solo si el interruptor UseMartingale = true.

Cómo funciona (Lógica):

Si una operación se cierra por Stop Loss (pérdida), el asesor aumenta el volumen de la siguiente operación. Si la siguiente también es pérdida, el volumen vuelve a crecer. Tan pronto como cualquier operación se cierra con beneficio (Take Profit), el volumen se reinicia inmediatamente al inicial (de la sección 16).

Condición de reinicio: El ciclo también se reinicia si apaga y vuelve a encender el asesor mediante el botón en el gráfico.

En la configuración MartingaleMode usted elige la matemática del aumento:

Variante 1: MULTIPLY (Multiplicación)

El lote de la operación perdedora anterior se multiplica por el número MartingaleValue.

Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.

Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

Operación 2 se abre con volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Pérdida.

Operación 3 se abre con volumen: 0.4 (0.2 * 2).

Variante 2: ADD (Suma)

Al lote de la operación perdedora anterior simplemente se le suma el número MartingaleValue (modo más suave).

Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.

Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

Operación 2 se abre con volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Límite de pasos):

Configuración de seguridad. Determina cuántas veces seguidas se le permite al asesor aumentar el volumen.

Si es 0: Aumento infinito (martingala clásico).

Si es 5: El volumen crece las primeras 5 pérdidas. A partir de la 6ª pérdida consecutiva, el volumen deja de crecer y se fija en el nivel del 5º paso hasta que la serie termine con beneficio.

Verificación de margen: antes de colocar una orden, el asesor verifica automáticamente si hay suficiente margen libre; si no, la operación se omite.

24 ===== PIRAMIDACIÓN (PYRAMIDING) =====

(Táctica avanzada de beneficios)

Método para aumentar agresivamente los beneficios.

Si la posición entra en positivo, el asesor puede abrir órdenes adicionales en la misma dirección.

MaxPositions: Cantidad máxima de órdenes abiertas simultáneamente en una dirección.

PyramidStep: Paso (en puntos) tras el cual se abre una nueva orden.

PyramidLotMult: Multiplicador de lote para órdenes adicionales. Por ejemplo, si es 1.0, el volumen es el mismo; si es 2.0, el volumen adicional se duplica.

===================================================================================

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA PARA LA CONFIGURACIÓN:

    • Si el broker tiene 5 dígitos (1.12345), entonces 1 punto = 0.00001.

      Si el broker tiene 3 dígitos (100.123 — pares con Yen), entonces 1 punto = 0.001.

Matiz importante: El asesor percibe la configuración (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en puntos (Points), no en "pips antiguos".

En una cuenta de 5 dígitos, el valor 50 en la configuración será igual a 5 pips "antiguos" (50 puntos).

En una cuenta de 4 dígitos, el valor 50 será igual a 50 pips "antiguos".

Debe tener esto en cuenta al introducir la configuración.

    • ¿Funciona este asesor con diferentes tipos de cuentas?

Sí, es universal, pero con una salvedad sobre Netting (Compensación).

Desglose detallado por tipos:

Hedging (Cobertura): Sí, soporte completo.

El código del asesor (especialmente las funciones de Piramidación UsePyramiding y límites de cantidad de posiciones MaxPositions) está diseñado originalmente para hedging, donde se pueden abrir múltiples operaciones en un mismo instrumento simultáneamente.

Netting (Compensación): Funciona, pero la estrategia cambia.

En el código hay una verificación: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). El asesor entiende que está en netting.

Limitación: En una cuenta de netting, físicamente no puede tener 3 posiciones diferentes (como se configura en MaxPositions = 3). Al intentar añadir (piramidación), el asesor simplemente promediará (añadirá volumen) en una única posición total. El modo de "Cierre Parcial" también funcionará con esta posición total.

Raw, Zero, ECN (Cuentas con comisión): Sí, funciona correctamente.

Estas cuentas se distinguen por tener spreads estrechos, pero cobran una comisión por lote.

En las funciones de cálculo de beneficios (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), el asesor utiliza la fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Esto significa que ve y tiene en cuenta la comisión al calcular las pérdidas para la martingala o el trailing profit. No considerará erróneamente una operación como rentable si el beneficio es pequeño pero la comisión es grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sí, funciona.

El asesor lee el lote mínimo y el paso de lote de la configuración del instrumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Si es una cuenta de centavos con lote 0.1 o 0.01, el asesor se ajustará automáticamente y redondeará el volumen correctamente gracias a la función ValidateVolume.

Resumen: El asesor está técnicamente listo para trabajar en cualquier tipo de cuenta proporcionada por la plataforma MetaTrader.


