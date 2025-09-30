Golden Mirage mt5

4.71

¡Stock limitado al precio actual!
Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio: $399

Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo, Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 para XAUUSD (ORO).

Presenta una configuración robusta y preoptimizada, que garantiza un rendimiento fiable en el símbolo y el marco temporal recomendados. Los parámetros por defecto están listos tanto para backtesting como para trading en vivo.


Información importante revelada

¡Deja tu comentario después de la compra para obtener una copia gratuita de Stratos Mistral EA! (Todas las futuras actualizaciones incluidas) -> Para obtener más información, póngase en contacto conmigo por mensaje mql5.


Caracteristicas

- Pre-Optimizado y fácil de usar: No hay necesidad de una compleja configuración u optimización. Los ajustes por defecto están listos para el comercio en vivo y backtesting. Pero aún así puede personalizar el EA como desee.
-Generación avanzada de señales: Aprovecha una sofisticada combinación de análisis RSI, detección dinámica de niveles altos/bajos, filtros de tendencia de media móvil y evaluación de la fuerza del mercado basada en Adx para ofrecer entradas de operaciones precisas y oportunas.
-Gestión profesional del riesgo: Dispone de autogiro, ajuste del nivel de riesgo, filtro de diferencial y número mágico único para una negociación segura y organizada.


    ¿Por qué elegir Golden Mirage?

    - Compatibilidad con empresas de fondos : 100% compatible con los requisitos de las empresas de fondos, opere con confianza en cuentas financiadas. Incluye ajustes específicos para las operaciones con empresas de fondos, como Prop Firm Max DD Percentage y Prop Firm Max Daily DD.
    -Metodología probada : Desarrollado utilizando pruebas rigurosas, optimización robusta, y la experiencia comercial del mundo real, sin publicidad, sólo resultados honestos.
    - Transparente y Honesto: No "AI / ML / Quantum" palabras de moda, sólo un sistema de comercio sólido, profesional construido para un rendimiento real.


      Download here the: Quick Start Guide


      Recomendaciones de inversión

      Símbolo XAUUSD (Oro)
      Marco de tiempo M5
      Prueba Desde 2003
      Configuración Por defecto (pre-optimizado)
      Corredores Spread bajo requerido
      Depósito mínimo 500 USD (1000 USD recomendado)
      Método de entrada en el mercado Orden de mercado
      Método de prueba MT4: Utilice "Spread = 20" en la configuración del probador
      MT5: 1 minuto OHLC o Cada Tick
      Cumplimiento Fifo Sí con archivo de configuración


      Configuración

      - Gestión de Lote y Riesgo: Opciones flexibles de lote automático, ajuste del nivel de riesgo, escala de raíz cuadrada para cuentas grandes y número mágico único para el seguimiento de las operaciones.
      - Filtros de entrada : Filtrado avanzado de señales mediante RSI personalizable, ADX, medias móviles y detección de niveles altos/bajos.
      - Controles de seguridad : Ajustes específicos de la firma de apoyo, límites máximos de reducción, filtro de diferenciales y límite de pérdidas.
      - Programación de operaciones y gestión de órdenes: Ventanas de negociación personalizadas, selección de día, gestión de cuadrícula y permisos de compra/venta.
      - Toma de beneficios y cierre: Toma de beneficios configurable, reglas especiales para primeras órdenes y lógica de cierre al final de la vela.
      - Interfaz : Visualización de gráficos personalizable y panel de control integrado.

        Para obtener una explicación detallada de todos los ajustes, consulte la próxima Guía de inicio rápido. Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo.


        Comentarios 32
        DomenicoPer
        19
        DomenicoPer 2025.12.20 18:49 
         

        I'm using it since 3 months now in a real account, great bot so far!

        Gary
        513
        Gary 2025.12.18 09:47 
         

        I really like this EA very customizable with sensible risk management i have been thoroughly back testing and currently have running on a micro account with good profits

        cwing88
        24
        cwing88 2025.12.15 18:50 
         

        The EA is absolutely the best EA i've ever seen before.

        Productos recomendados
        Matrix Arrow EA MT5
        Juvenille Emperor Limited
        5 (7)
        Asesores Expertos
        Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
        Fuzzy Logic Trend EA
        Percival David
        Asesores Expertos
        Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
        Blue CARA MT5
        Duc Anh Le
        Asesores Expertos
        | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
        SMC Venom Model BPR MT5
        Ivan Butko
        Indicadores
        El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
        SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
        Adam Gerasimov
        Asesores Expertos
        SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
        Goldmost MT5
        Hongliang Ding
        Asesores Expertos
        Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
        The Bitcoin Reaper
        Profalgo Limited
        3.7 (33)
        Asesores Expertos
        PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
        ET9 for MT5
        Hui Qiu
        3 (4)
        Asesores Expertos
        ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
        Gyroscopes mt5
        Nadiya Mirosh
        5 (2)
        Asesores Expertos
        Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
        Exclusive Imperium MT5
        Natalyia Nikitina
        Asesores Expertos
        Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
        LT Gap EA
        Sie Samuel Roland Youl
        Asesores Expertos
        Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
        Stormer RSI 2
        Ricardo Rodrigues Lucca
        Asesores Expertos
        Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
        Investopedia FIVE
        Joseph Anthony Aya-ay Yutig
        Asesores Expertos
        Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
        Hamster Scalping mt5
        Ramil Minniakhmetov
        4.71 (234)
        Asesores Expertos
        Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
        Moving Average Surfer
        Rowan Stephan Buys
        Asesores Expertos
        Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
        Noize Absorption Index
        Ekaterina Saltykova
        Indicadores
        Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
        The Gold Buyer
        Moses Aboliwen Aduboa
        Asesores Expertos
        Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
        ExtremeX
        Noelle Chua Mei Ping
        Asesores Expertos
        Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
        Indicement MT5
        Profalgo Limited
        4.04 (26)
        Asesores Expertos
        ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
        Manus Pro
        Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
        Asesores Expertos
        MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
        PipFinite EA Breakout EDGE MT5
        Karlo Wilson Vendiola
        5 (3)
        Asesores Expertos
        La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
        Gold Crazy EA MT5
        Nguyen Nghiem Duy
        Asesores Expertos
        Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
        Kabuto Golden Balls 4
        Tham Horanop
        Asesores Expertos
        Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
        Sonic R Pro Enhanced
        Huu Thuong Nguyen
        Asesores Expertos
        Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
        Aurum Rex
        Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
        Asesores Expertos
        ¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
        Nova WDX Trader
        Anita Monus
        Asesores Expertos
        Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
        Smart Breakout Zones EA
        Jhay Are Budomo
        Asesores Expertos
        Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
        Orbit Rage Final 2
        BILLY ARANDUQUE ABCEDE
        Asesores Expertos
        Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
        Fractal Trend Master
        Marcus Vinicius
        Asesores Expertos
        El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
        MadoCryptoXPro
        Mohamad Taha
        Asesores Expertos
        Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
        Los compradores de este producto también adquieren
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.98 (379)
        Asesores Expertos
        ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (20)
        Asesores Expertos
        SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
        Zenox
        PETER OMER M DESCHEPPER
        4.65 (20)
        Asesores Expertos
        Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
        NTRon 2OOO
        Konstantin Freize
        5 (16)
        Asesores Expertos
        Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
        Quantum King EA
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (87)
        Asesores Expertos
        Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
        AI Gold Trading MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (9)
        Asesores Expertos
        SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        4.56 (75)
        Asesores Expertos
        Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
        Nova Gold X
        Hicham Chergui
        5 (6)
        Asesores Expertos
        Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (496)
        Asesores Expertos
        Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
        Aura Ultimate EA
        Stanislav Tomilov
        4.84 (83)
        Asesores Expertos
        Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
        AI Forex Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.44 (64)
        Asesores Expertos
        AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
        Pivot Killer
        Pablo Dominguez Sanchez
        4.6 (20)
        Asesores Expertos
        Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
        Argos Rage
        Aleksandar Prutkin
        4.58 (26)
        Asesores Expertos
        Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
        CryonX EA MT5
        Solomon Din
        5 (1)
        Asesores Expertos
        Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.74 (129)
        Asesores Expertos
        Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (17)
        Asesores Expertos
        BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.47 (88)
        Asesores Expertos
        ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
        The ORB Master
        Profalgo Limited
        4.88 (24)
        Asesores Expertos
        PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
        Aura Black Edition MT5
        Stanislav Tomilov
        4.36 (50)
        Asesores Expertos
        Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
        EA Pips Hunter
        Ihor Otkydach
        4.2 (5)
        Asesores Expertos
        Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
        HTTP ea
        Yury Orlov
        5 (8)
        Asesores Expertos
        How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
        Remstone
        Remstone
        5 (8)
        Asesores Expertos
        Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
        Golden Hen EA
        Taner Altinsoy
        5 (7)
        Asesores Expertos
        Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
        Quantum StarMan
        Bogdan Ion Puscasu
        4.86 (103)
        Asesores Expertos
        Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
        Axonshift EA MT5
        Maxim Kurochkin
        4.2 (40)
        Asesores Expertos
        AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
        Argos Fury
        Aleksandar Prutkin
        3.93 (41)
        Asesores Expertos
        Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (28)
        Asesores Expertos
        IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
        Autorithm AI
        Zaha Feiz
        4.6 (10)
        Asesores Expertos
        Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
        Nano Machine
        William Brandon Autry
        5 (4)
        Asesores Expertos
        VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
        Ultimate Pulse
        Clifton Creath
        5 (2)
        Asesores Expertos
        señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
        Otros productos de este autor
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        Asesores Expertos
        ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
        Stratos Mistral mt4
        Michela Russo
        Asesores Expertos
        PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
        Stratos Goldwind mt5
        Michela Russo
        4.67 (238)
        Asesores Expertos
        Stratos Goldwind es un innovador robot de trading diseñado para operar con Oro , utilizando las capacidades avanzadas del indicador Stratos Pali . Este EA mejora la precisión de las operaciones con 10 estrategias diversas . Stratos Goldwind es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados, proporcionando una interfaz adaptable y fácil de usar que simplifica las decisiones comerciales complejas. Experimente el siguiente nivel de trading automatizado con Stratos Goldwind, d
        FREE
        Stratos Pali mt5
        Michela Russo
        4.5 (8)
        Indicadores
        El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
        Stratos Zephyr mt5
        Michela Russo
        4.75 (174)
        Asesores Expertos
        Stratos Ze phyr es un robot de negociación de vanguardia diseñado para el mercado de divisas, aprovechando el poder del indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) . Con 10 estrategias sofisticadas, Stratos Zephyr está diseñado para atender a una amplia gama de preferencias comerciales. Si usted es un operador con experiencia o acaba de comenzar su viaje en el mercado de divisas, Stratos Zephyr ofrece una experiencia de comercio dinámico e intuitivo, asegurando que mantenerse a la vanguardia e
        FREE
        Stratos Bora mt5
        Michela Russo
        4.71 (129)
        Asesores Expertos
        Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un men
        FREE
        Stratos Mistral mt5
        Michela Russo
        5 (1)
        Asesores Expertos
        PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
        Stratos Goldwind
        Michela Russo
        4.66 (179)
        Asesores Expertos
        Stratos Goldwind es un innovador robot de trading diseñado para operar con Oro , utilizando las capacidades avanzadas del indicador Stratos Pali . Este EA mejora la precisión de las operaciones con 10 estrategias diversas . Stratos Goldwind es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados, proporcionando una interfaz adaptable y fácil de usar que simplifica las decisiones comerciales complejas. Experimente el siguiente nivel de trading automatizado con Stratos Goldwind, d
        FREE
        Stratos Pali
        Michela Russo
        5 (4)
        Indicadores
        El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
        Stratos Zephyr
        Michela Russo
        4.53 (51)
        Asesores Expertos
        Stratos Ze phyr es un robot de negociación de vanguardia diseñado para el mercado de divisas, aprovechando el poder del indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) . Con 10 estrategias sofisticadas, Stratos Zephyr está diseñado para atender a una amplia gama de preferencias comerciales. Si usted es un operador con experiencia o acaba de comenzar su viaje en el mercado de divisas, Stratos Zephyr ofrece una experiencia de comercio dinámico e intuitivo, asegurando que mantenerse a la vanguardia e
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (69)
        Asesores Expertos
        Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un me
        FREE
        Spider Crazy Pro
        Michela Russo
        4.78 (127)
        Asesores Expertos
        Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! ¡Comprar ahora! Spider Crazy Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Este es un sistema completo con 11 Estrategia en 1 EA . Este Robot abre un gran número de órdenes . Información Importante Revelada ¡Deja un comentario y en contacto conmigo a través de mql5 para recibir una copia gratuita de Ardilla Trader Pro! Este asesor experto no utilizar el arbitraje o ruptura, entonces vemos una alta resist
        Dragon Scalper Pro
        Michela Russo
        4.63 (56)
        Asesores Expertos
        Dragon Scalper Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias que opera principalmente durante las sesiones asiáticas. Este EA es compatible con Fifo . Expert advisor no utilizar el arbitraje o el comercio de alta frecuencia, entonces vemos una alta resistencia al deslizamiento. Información Importante Revelada Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de Eagle Scalper Pro ! (Todas las actualizaci
        Lizard Scalper Pro
        Michela Russo
        4.07 (15)
        Asesores Expertos
        Lizard Scalper Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Se trata de un sistema Counter Trend que opera principalmente durante las sesiones de Asia y NY. Expert advisor no utiliza rejilla, martingala , arbitraje o trading de alta frecuencia . Fix y Visible Stop loss y Take Profit Información Importante Revelada ¡Al comprar este Expert Advisor usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de Eagle Scalper Pro (Todas las actualizaciones futuras incluidas) -> Para recibirlo, por
        Snake Crazy Pro
        Michela Russo
        4.44 (9)
        Asesores Expertos
        Snake Crazy Pro is at   discount Price only Today, at 50%   of the Original Price! Snake Crazy Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Este es un sistema completo con 11 Estrategia en 1 EA . Este robot se abre un gran número de órdenes . Tenga en cuenta, esta EA hizo más de 1300% de ganancia de comercio en vivo en la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/799160 Información Importante Revelada ¡Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratui
        Turtle Scalper Pro
        Michela Russo
        4.81 (26)
        Asesores Expertos
        Turtle Scalper Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Esta es una mezcla de seguimiento de tendencias y el sistema de tendencia contraria. Backtest Ahora! Este asesor experto no utiliza el arbitraje , la red, martingala u otra estrategia peligrosa , todas las operaciones están cubiertas por StopLoss y TakeProfit . Información Importante Revelada ¡Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de Spider Crazy Pro (Todas las actualizaciones futur
        Squirrel Trader Pro
        Michela Russo
        5 (5)
        Asesores Expertos
        Squirrel Scalper Pro es un robot de comercio para el comercio de índices. Este es un sistema de seguimiento de tendencias . Backtest Ahora! Este asesor experto no utiliza arbitraje , rejilla, martingala u otra estrategia peligrosa , todas las operaciones están cubiertas por StopLoss y TakeProfit . Información Importante Revelada Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de Panther Trader Pro ! (Todas las actualizaciones futuras incluido) -> Para recibirlo,
        Gold Butterfly Scalper Pro
        Michela Russo
        4.43 (7)
        Asesores Expertos
        Gold Butterfly Scalper Pro es un robot de comercio para el comercio de ORO . Se trata de una mezcla de seguimiento de tendencias y el sistema de tendencia contraria. Backtest ahora! Este asesor experto no utiliza arbitraje , rejilla, martingala u otra estrategia peligrosa , todas las operaciones están cubiertas por StopLoss y TakeProfit -> Ratio 1:1 . Información Importante Revelada Con la compra de este Asesor de Expertos tiene derecho a recibir una copia gratuita de Turtle Scalper Pro ! (u ot
        Hippo Trader Pro
        Michela Russo
        4.31 (54)
        Asesores Expertos
        1 pieces left to price increase (399 -> 599) Hippo Trader Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias que opera principalmente durante la sesión asiática y europea. El EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante un período de 17 años y pasa cada año con una muy ventajosa relación de beneficios / reducción. Información importante revelada Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de otro E
        Llama Crazy Pro MT5
        Michela Russo
        5 (1)
        Asesores Expertos
        Llama Crazy Pro MT5 es un robot de comercio para el comercio de divisas. Este es un sistema completo con 11 Estrategia en 1 EA . Este Robot abre un gran número de órdenes . Información Importante Revelada Con la compra de este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de Scorpion Crazy Pro MT5 ! (Todas las actualizaciones futuras incluidas) -> Para Recibirlo, Por favor, Póngase en contacto conmigo por mql5 mensaje o correo electrónico ! Este Asesor de Expertos no utilizar
        Hippo Trader Pro MT5
        Michela Russo
        4.76 (17)
        Asesores Expertos
        2 pieces left to price increase   (399 -> 599)  Hippo Trader Pro es un robot de comercio para el comercio de divisas. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias que opera principalmente durante la sesión asiática y europea. El EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante un período de 17 años y pasa cada año con una muy ventajosa relación de beneficios / reducción. Información importante revelada Al comprar este Asesor Experto usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de otr
        Filtro:
        DomenicoPer
        19
        DomenicoPer 2025.12.20 18:49 
         

        I'm using it since 3 months now in a real account, great bot so far!

        Gary
        513
        Gary 2025.12.18 09:47 
         

        I really like this EA very customizable with sensible risk management i have been thoroughly back testing and currently have running on a micro account with good profits

        Amelio
        80
        Amelio 2025.12.17 23:37 
         

        Very robust EA. I have it 2 weeks now and so far its performng very well.

        cwing88
        24
        cwing88 2025.12.15 18:50 
         

        The EA is absolutely the best EA i've ever seen before.

        ryanryanchung
        19
        ryanryanchung 2025.12.15 14:32 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        thanhtin2807
        41
        thanhtin2807 2025.12.12 06:51 
         

        Hello, I have purchased Golden Mirage MT5, but it seems the EA is not working. Could you guide me on how to make the EA operate on my MT5, or provide me with a standard set file? Thank you

        kennet13
        430
        kennet13 2025.12.09 05:43 
         

        So far the EA is working perfectly, 4 trades so far, all closed in profit

        Brett74
        29
        Brett74 2025.12.04 11:59 
         

        We tested Golden Mirage as a group and I bought it and went live with it this week, I am super happy with it, it seems to just know when to trade and most importantly when not to trade, only blue numbers so far, using 0.3 Lots Per 9750usd loss cap, looking like around 5-10% a week on a 45k account! The developer also communicates well!

        Mal52
        24
        Mal52 2025.12.04 10:36 
         

        There is not much that has not already been said, this has proven to be a very robust EA that operates extremely well right out the box and easily paid for itself in the first week alone. Very impressed and recommended!!

        Russ ReasON
        101
        Russ ReasON 2025.12.02 09:18 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Sleepyqueen
        293
        Sleepyqueen 2025.11.26 12:55 
         

        Excellent support and always building great EAs

        arasu119
        104
        arasu119 2025.11.22 05:35 
         

        I deployed the Golden Mirage EA in my $3546 live account on 17.11.2025, so it has been running for exactly one week (5 trading days). During this time it has made a profit of $274.02 trading XAUUSD with 0.03 lots (on autolot setting). This works out to +7.7% of balance in one week, which is very good. I have used the default settings that came with the EA without changing anything.

        Will continue to report on the performance of this EA in the coming weeks.

        Аlexandr К
        236
        Аlexandr К 2025.11.21 11:13 
         

        I've been using EA data for a week on a live trading account. The Golden Mirage is performing very well.

        Philipp P
        29
        Philipp P 2025.11.18 13:09 
         

        18.11 I bought the EA because the backtests were excellent; I'm now running it live on a Fundetnext 50k account. I am excited! The developer responds quickly and helps where possible. I will continue to report back.

        Kirt_Knowles
        19
        Kirt_Knowles 2025.11.18 04:37 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Steven Ngoi
        80
        Steven Ngoi 2025.11.18 01:33 
         

        Backtested and it works like what is described. Support from Michela is prompt and good!

        mikeb34
        88
        mikeb34 2025.11.16 21:58 
         

        Looks great so far on demo.

        btwhite33
        21
        btwhite33 2025.11.10 07:49 
         

        Thanks Michela, looks promissing, tested during some days on backtest. moving to production now.

        Przemyslaw Szwed
        1212
        Przemyslaw Szwed 2025.11.09 09:21 
         

        It is working now 1 week. Looks promising.

        baupanther
        85
        baupanther 2025.11.08 09:32 
         

        I'm really impressed with the results. I've purchased and tested several EAs before, and I have to say the performance is exactly as described. Smart entries, clean risk management, and no unnecessary trades. I particularly appreciate the low drawdown and the fact that it respects strict rules. I've tested it on both a demo and a small live account – very stable and consistent. Definitely one of the best purchases I've made in MQL5. Highly recommended for traders who want a reliable and disciplined automated strategy.

        12
        Respuesta al comentario