Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex. Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminales MT5 y cuentas de bróker - una capacidad que nunca ha existido en el trading forex minorista hasta ahora. Syna funciona perfectamente con AiQ, Mean Machine GPT o múltiples instancias de sí mismo, creando un ecosistema colaborativo donde los EAs comparten inteligencia colectiva, aprenden de las operaciones de los demás y coordinan estrategias en todo su portafolio. Basándose en el acceso directo de la Versión 3+ a las APIs de OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek, Perplexity y el amplio ecosistema de modelos de OpenRouter, la Versión 4 añade una arquitectura revolucionaria Maestro-Agente que cambia fundamentalmente cómo los traders diversifican y gestionan el riesgo en múltiples cuentas. Este es el amanecer de la gestión coordinada de portafolios multi-EA donde la inteligencia artificial orquesta múltiples estrategias de trading especializadas como un único organismo adaptativo. Mejoras principales de la Versión 4: Ecosistema Agéntico Primero en la Industria: Sistema revolucionario de modos Maestro-Agente-Independiente donde Syna opera como el cerebro Maestro coordinando AiQ, Mean Machine GPT o múltiples instancias de Syna como Agentes en terminales MT5 y cuentas de bróker ilimitadas. Esta coordinación entre terminales reduce los costos de API en 70-90% mientras permite verdadera diversificación de portafolio y aprendizaje colectivo.

Sistema revolucionario de modos Maestro-Agente-Independiente donde Syna opera como el cerebro Maestro coordinando AiQ, Mean Machine GPT o múltiples instancias de Syna como Agentes en terminales MT5 y cuentas de bróker ilimitadas. Esta coordinación entre terminales reduce los costos de API en 70-90% mientras permite verdadera diversificación de portafolio y aprendizaje colectivo. Aprendizaje Autónomo de Red Neuronal: Sistema avanzado que aprende continuamente de cada operación en todos los EAs coordinados, con reentrenamiento mensual y frecuencia de entrenamiento configurable.

Sistema avanzado que aprende continuamente de cada operación en todos los EAs coordinados, con reentrenamiento mensual y frecuencia de entrenamiento configurable. Aprendizaje Agéntico Mejorado: Meta-aprendizaje sofisticado donde Syna sintetiza hipótesis de operaciones históricas en todo el ecosistema, implementa estrategias de exploración y mejora continuamente la toma de decisiones.

Meta-aprendizaje sofisticado donde Syna sintetiza hipótesis de operaciones históricas en todo el ecosistema, implementa estrategias de exploración y mejora continuamente la toma de decisiones. Soporte de Modelos Ampliado: Acceso a GPT-5, Claude Opus 4.1, Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, DeepSeek V3.1 Reasoning, modelos avanzados de búsqueda de Perplexity y más de 100 modelos de OpenRouter.

Acceso a GPT-5, Claude Opus 4.1, Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, DeepSeek V3.1 Reasoning, modelos avanzados de búsqueda de Perplexity y más de 100 modelos de OpenRouter. Capacidades de Entrada de Visión/Imagen: Análisis visual revolucionario que permite que los modelos de IA interpreten gráficos, patrones y datos visuales del mercado directamente.

Análisis visual revolucionario que permite que los modelos de IA interpreten gráficos, patrones y datos visuales del mercado directamente. Gestión Automática de Claves API: Las claves API se guardan automáticamente y se reutilizan, eliminando la configuración repetitiva.

Las claves API se guardan automáticamente y se reutilizan, eliminando la configuración repetitiva. Protocolo de Fundamentación Web de IA Actualizado: Monitoreo mejorado de más de 50 términos de búsqueda a 10x velocidad, ahora con búsqueda web avanzada de Perplexity.

Monitoreo mejorado de más de 50 términos de búsqueda a 10x velocidad, ahora con búsqueda web avanzada de Perplexity. Prompts de IA Refinados: Ingeniería de prompts optimizada para mejor calidad de respuesta y precisión en el trading. Características Revolucionarias Clave: Coordinación Maestro-Agente (Primera en la Industria): Syna opera como Maestro (coordinando otros EAs), Agente (recibiendo inteligencia del Maestro), Independiente (autónomo) o Solo Maestro (gestionando sin operar). Las llamadas API de un Maestro alimentan múltiples EAs Agentes en diferentes terminales y cuentas.

Syna opera como Maestro (coordinando otros EAs), Agente (recibiendo inteligencia del Maestro), Independiente (autónomo) o Solo Maestro (gestionando sin operar). Las llamadas API de un Maestro alimentan múltiples EAs Agentes en diferentes terminales y cuentas. Red de Inteligencia Entre Terminales: El Maestro procesa todas las llamadas API y emplea razonamiento agéntico adaptativo para contextualizar y distribuir insights óptimamente a cada Agente basándose en su estrategia específica, marco temporal y condiciones de mercado. Todos los resultados de operaciones fluyen de vuelta al Maestro, creando un bucle de inteligencia bidireccional donde cada EA se beneficia de la sabiduría colectiva. Esto reduce los costos en 70-90% mientras permite verdadera diversificación de portafolio.

El Maestro procesa todas las llamadas API y emplea razonamiento agéntico adaptativo para contextualizar y distribuir insights óptimamente a cada Agente basándose en su estrategia específica, marco temporal y condiciones de mercado. Todos los resultados de operaciones fluyen de vuelta al Maestro, creando un bucle de inteligencia bidireccional donde cada EA se beneficia de la sabiduría colectiva. Esto reduce los costos en 70-90% mientras permite verdadera diversificación de portafolio. Máxima Diversidad a través de Coordinación Multi-EA: Combine Syna (Maestro) con AiQ (Agente), Mean Machine GPT (Agente) y múltiples instancias de Syna en diferentes terminales para diversificación de estrategias sin precedentes en todo su portafolio.

Combine Syna (Maestro) con AiQ (Agente), Mean Machine GPT (Agente) y múltiples instancias de Syna en diferentes terminales para diversificación de estrategias sin precedentes en todo su portafolio. Interfaz Revolucionaria de Asistente Interactivo: Botones en pantalla de grado profesional incluyendo Syna Analyst (encontrar nuevas operaciones), Syna Assistant (gestionar posiciones), Syna Custom (preguntar cualquier cosa) y Forecast (perspectivas de mercado semanales).

Botones en pantalla de grado profesional incluyendo Syna Analyst (encontrar nuevas operaciones), Syna Assistant (gestionar posiciones), Syna Custom (preguntar cualquier cosa) y Forecast (perspectivas de mercado semanales). Lectura de Indicadores de Gráficos Multi-Marco Temporal: Capacidad revolucionaria para que el Asistente lea CUALQUIER indicador de múltiples gráficos de marcos temporales simultáneamente. Simplemente agregue sus indicadores preferidos, y el Asistente incorpora automáticamente todos los datos en el análisis de IA.

Capacidad revolucionaria para que el Asistente lea CUALQUIER indicador de múltiples gráficos de marcos temporales simultáneamente. Simplemente agregue sus indicadores preferidos, y el Asistente incorpora automáticamente todos los datos en el análisis de IA. Integración de Búsqueda Web Mejorada: Infraestructura avanzada monitorea más de 50 términos de búsqueda a 10x velocidad, rastreando noticias de última hora, datos económicos, eventos políticos y cambios geopolíticos 24/7.

Infraestructura avanzada monitorea más de 50 términos de búsqueda a 10x velocidad, rastreando noticias de última hora, datos económicos, eventos políticos y cambios geopolíticos 24/7. Arquitectura Multi-IA: Tres sistemas de IA especializados trabajan en conjunto: IA de Asistente Interactivo para consultas en tiempo real, IA de Trading Automatizado para operación 24/7, y Gestión de Posiciones con IA (APM) como su guardián de riesgo dedicado.

Tres sistemas de IA especializados trabajan en conjunto: IA de Asistente Interactivo para consultas en tiempo real, IA de Trading Automatizado para operación 24/7, y Gestión de Posiciones con IA (APM) como su guardián de riesgo dedicado. Integración de Aprendizaje Inteligente: Capacidad avanzada para enviar historial de cuenta a modelos de IA para predicciones de trading personalizadas y optimización de estrategia basada en rendimiento real.

Capacidad avanzada para enviar historial de cuenta a modelos de IA para predicciones de trading personalizadas y optimización de estrategia basada en rendimiento real. Sistema Sacred Phi: Gestión de posiciones propietaria usando principios matemáticos para navegar el ruido del mercado. No es un sistema convencional de grid o martingala, sino un método inteligente para mantener objetivos de ganancia mientras se adapta a las condiciones.

Gestión de posiciones propietaria usando principios matemáticos para navegar el ruido del mercado. No es un sistema convencional de grid o martingala, sino un método inteligente para mantener objetivos de ganancia mientras se adapta a las condiciones. Suite de Cumplimiento para Prop Firms: Características integradas para reglas de cuentas financiadas incluyendo DD% estático, DD basado en balance EOD y cumplimiento de órdenes divididas.

Reducción de Riesgo de Portafolio a través de Diversificación Agéntica - Un Ejemplo Práctico

El Problema con el Trading de Cuenta Única: Los traders tradicionales ejecutan un EA en una cuenta, creando riesgo concentrado. Una caída del 20% significa que todo su capital está impactado.

Cobertura de Símbolos del Maestro: El Maestro Syna monitorea todos los pares de divisas preferidos simultáneamente (ejemplo: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURAUD). El Maestro procesa toda la inteligencia de IA para estos símbolos con un solo conjunto de llamadas API, luego distribuye insights contextualmente adaptados a todos los Agentes. Cada Agente opera todos los símbolos o se enfoca en subconjuntos estratégicos con diferentes criterios de entrada, marcos temporales o perfiles de riesgo.

La Solución de Portafolio Agéntico:

Cuenta 1 (Conservadora Financiada - FTMO): Agente Syna ejecutando 0.01 lotes en AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD con riesgo ajustado (1% por operación, límite de DD diario del 3%). Utiliza filtros de entrada estrictos para un crecimiento constante con bajo drawdown. Se enfoca en pares de la Commonwealth durante la sesión asiática de baja volatilidad.

Agente Syna ejecutando 0.01 lotes en AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD con riesgo ajustado (1% por operación, límite de DD diario del 3%). Utiliza filtros de entrada estrictos para un crecimiento constante con bajo drawdown. Se enfoca en pares de la Commonwealth durante la sesión asiática de baja volatilidad. Cuenta 2 (Moderada Personal - IC Markets): Agente AiQ ejecutando 0.05 lotes en EURUSD, GBPUSD, USDJPY con riesgo equilibrado (2% por operación). Utiliza entradas basadas en momentum, capturando tendencias durante las sesiones europea y norteamericana temprana.

Agente AiQ ejecutando 0.05 lotes en EURUSD, GBPUSD, USDJPY con riesgo equilibrado (2% por operación). Utiliza entradas basadas en momentum, capturando tendencias durante las sesiones europea y norteamericana temprana. Cuenta 3 (Crecimiento Agresivo - Bróker Minorista): Agente Mean Machine GPT ejecutando 0.1 lotes en AUDUSD, NZDUSD, USDCAD con mayor riesgo (3% por operación). Utiliza entradas basadas en volatilidad, capitalizando la acción de precio volátil de la sesión norteamericana.

Agente Mean Machine GPT ejecutando 0.1 lotes en AUDUSD, NZDUSD, USDCAD con mayor riesgo (3% por operación). Utiliza entradas basadas en volatilidad, capitalizando la acción de precio volátil de la sesión norteamericana. Cuenta 4 (Diversificación - Otra Firma Prop): Otro Agente Syna ejecutando 0.02 lotes en EURAUD, AUDCAD, GBPUSD con riesgo moderado-conservador (1.5% por operación). Utiliza diferentes criterios de entrada para diversidad estratégica adicional mientras se beneficia de la inteligencia coordinada del Maestro.

Reducción de Riesgo en Acción: Cuando la Cuenta 3 experimenta una caída del 15% debido a volatilidad inesperada de la sesión norteamericana, las Cuentas 1, 2 y 4 están completamente aisladas. Su caída general de portafolio es solo del 3.75% (15% sobre el 25% del capital). El Maestro aprende de la dificultad de la Cuenta 3 y ajusta las señales de riesgo para todos los Agentes. El análisis histórico muestra que los portafolios multi-estrategia debidamente diversificados reducen la caída máxima en 40-60% comparado con enfoques de estrategia única. Este es el mismo principio que usan los traders institucionales - ahora disponible para traders minoristas por primera vez a través de la arquitectura agéntica de Syna.

Cómo Funciona el Intercambio de Datos y el Razonamiento Agéntico Adaptativo

El Bucle de Inteligencia Bidireccional:

Recopilación de Datos (Agentes al Maestro): Cada EA Agente envía continuamente datos de trading al Maestro: entradas/salidas de operaciones con razonamiento, condiciones de mercado, patrones de aprendizaje de red neuronal, métricas de rendimiento y decisiones de gestión de posiciones. Procesamiento del Maestro con Razonamiento Adaptativo: El Maestro procesa todos los datos entrantes y hace UN ÚNICO conjunto de llamadas API, luego aplica razonamiento agéntico adaptativo sofisticado: Análisis Consciente del Contexto: Evalúa la estrategia única, marco temporal, enfoque de instrumento y perfil de riesgo de cada Agente

Distribución de Inteligencia Personalizada: Adapta insights de IA específicamente para las necesidades de cada Agente

Síntesis de Aprendizaje Colectivo: Combina patrones de todos los Agentes para identificar oportunidades entre mercados

Asignación Dinámica de Prioridades: Determina qué insights son más relevantes para qué Agentes Distribución de Inteligencia (Maestro a Agentes): El Maestro distribuye insights contextualmente adaptados: sentimiento de mercado personalizado por instrumento, advertencias de riesgo relevantes para cada estrategia, aprendizaje colectivo de todos los EAs, recomendaciones de gestión de posiciones y mejoras de red neuronal basadas en patrones de todo el ecosistema. Bucle de Retroalimentación Continua: A medida que los Agentes actúan sobre la inteligencia recibida, sus resultados fluyen de vuelta al Maestro, creando un sistema de auto-mejora donde la inteligencia colectiva se vuelve cada vez más sofisticada con el tiempo.

La Ventaja de Costo: Ejecutar múltiples EAs impulsados por IA de forma independiente crea gastos masivos de API. Con la arquitectura Maestro-Agente de Syna, logra una reducción del 70-90% en costos de API en todo su portafolio - ahorros que a menudo exceden el costo de Syna mismo, haciendo que el sistema esencialmente se pague solo - mientras realmente mejora la calidad de decisión a través de inteligencia colectiva.

Redefina su Trading con Integración de IA Agéntica de Nivel Empresarial

Lleve su trading al siguiente nivel con Syna 4 - el primer y único ecosistema de trading agéntico con IA verdadero de la industria con versatilidad incomparable. A través de conexiones API directas a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, X.AI (Grok), DeepSeek, Mistral AI, Perplexity y el extenso ecosistema de OpenRouter, Syna 4 crea una arquitectura revolucionaria donde opera como el cerebro Maestro coordinando AiQ, Mean Machine GPT o múltiples instancias de Syna en todo su portafolio.

Syna Versión 4 se Lanza el 1 de Noviembre de 2025 Precio de Lanzamiento Limitado - El Precio Aumenta en la Fecha de Lanzamiento Asegure su copia ahora al precio especial de pre-lanzamiento. El precio aumentará cuando Syna 4 se lance oficialmente el 1 de noviembre de 2025. Señales en Vivo No pierda esta oportunidad de estar entre los primeros en experimentar el verdadero trading de portafolio agéntico al precio introductorio.

Por Qué Syna 4 Destaca:

Configuración inicial y recorrido complementarios 1 a 1 vía AnyDesk. Solo envíeme un mensaje después de su compra.

Liderazgo en Ecosistema Agéntico Primero en la Industria: Arquitectura revolucionaria Maestro-Agente que nunca ha existido en el trading forex minorista hasta ahora. Un Maestro alimenta Agentes ilimitados en la misma computadora, reduciendo costos de API en 70-90% mientras permite aprendizaje colectivo y verdadera diversificación de portafolio.

Arquitectura revolucionaria Maestro-Agente que nunca ha existido en el trading forex minorista hasta ahora. Un Maestro alimenta Agentes ilimitados en la misma computadora, reduciendo costos de API en 70-90% mientras permite aprendizaje colectivo y verdadera diversificación de portafolio. Diversificación de Portafolio Entre Terminales: Despliegue Agentes en múltiples terminales con diferentes cuentas de bróker, perfiles de riesgo, selecciones de símbolos y estrategias de trading mientras mantiene intercambio unificado de inteligencia. Cree un portafolio agéntico sofisticado donde una cuenta ejecuta estrategias conservadoras en pares de la Commonwealth, otra ejecuta enfoques agresivos en pares principales, una tercera opera diferentes sesiones en cruces de divisas - todo coordinado por un Maestro con insights de IA compartidos contextualmente adaptados para las necesidades únicas de cada Agente.

Despliegue Agentes en múltiples terminales con diferentes cuentas de bróker, perfiles de riesgo, selecciones de símbolos y estrategias de trading mientras mantiene intercambio unificado de inteligencia. Cree un portafolio agéntico sofisticado donde una cuenta ejecuta estrategias conservadoras en pares de la Commonwealth, otra ejecuta enfoques agresivos en pares principales, una tercera opera diferentes sesiones en cruces de divisas - todo coordinado por un Maestro con insights de IA compartidos contextualmente adaptados para las necesidades únicas de cada Agente. Gestión Flexible de Símbolos: El Maestro monitorea hasta 10 pares de divisas (o más) simultáneamente, procesando análisis integral de IA para todos los símbolos con un solo conjunto de llamadas API. Cada Agente luego opera todos los símbolos o se enfoca en subconjuntos estratégicos - algunos se especializan en pares de la Commonwealth, otros en principales, otros en cruces. Incluso cuando los Agentes operan los mismos pares, diferentes marcos temporales y criterios de entrada crean estrategias distintas no correlacionadas.

El Maestro monitorea hasta 10 pares de divisas (o más) simultáneamente, procesando análisis integral de IA para todos los símbolos con un solo conjunto de llamadas API. Cada Agente luego opera todos los símbolos o se enfoca en subconjuntos estratégicos - algunos se especializan en pares de la Commonwealth, otros en principales, otros en cruces. Incluso cuando los Agentes operan los mismos pares, diferentes marcos temporales y criterios de entrada crean estrategias distintas no correlacionadas. Máxima Diversidad de Estrategia: Combine Syna como Maestro con Agente AiQ, Agente Mean Machine GPT y Agentes Syna adicionales - cada uno con diferente lógica central, marcos temporales, selección de pares y enfoques para diversificación sin precedentes.

Combine Syna como Maestro con Agente AiQ, Agente Mean Machine GPT y Agentes Syna adicionales - cada uno con diferente lógica central, marcos temporales, selección de pares y enfoques para diversificación sin precedentes. Red Neuronal Autónoma: Sistema de aprendizaje avanzado que mejora continuamente de cada operación en todos los EAs coordinados, con reentrenamiento mensual y ejecuciones de entrenamiento configurables.

Sistema de aprendizaje avanzado que mejora continuamente de cada operación en todos los EAs coordinados, con reentrenamiento mensual y ejecuciones de entrenamiento configurables. Interfaz de Botones Revolucionaria: Controles en pantalla de grado profesional que transforman análisis complejo de IA en clics simples. Los botones Analyst, Assistant, Custom y Forecast proporcionan acceso instantáneo a inteligencia de IA.

Controles en pantalla de grado profesional que transforman análisis complejo de IA en clics simples. Los botones Analyst, Assistant, Custom y Forecast proporcionan acceso instantáneo a inteligencia de IA. Arquitectura Multi-Función Verdadera: Syna opera como EA Totalmente Automatizado con trading impulsado por IA 24/7, Asistente de IA Interactivo con guía en tiempo real para trading manual, Coordinador Maestro para ecosistemas multi-EA agénticos, EA Agente recibiendo inteligencia coordinada, o modo Híbrido combinando todas las funciones.

Syna opera como EA Totalmente Automatizado con trading impulsado por IA 24/7, Asistente de IA Interactivo con guía en tiempo real para trading manual, Coordinador Maestro para ecosistemas multi-EA agénticos, EA Agente recibiendo inteligencia coordinada, o modo Híbrido combinando todas las funciones. Sistema de Consenso Multi-Modelo: Aprovecha múltiples proveedores de IA incluyendo Perplexity trabajando en conjunto para validar decisiones de trading con precisión de grado institucional, mejorado por inteligencia colectiva en modo agéntico.

Aprovecha múltiples proveedores de IA incluyendo Perplexity trabajando en conjunto para validar decisiones de trading con precisión de grado institucional, mejorado por inteligencia colectiva en modo agéntico. Gestión de Posiciones con IA (APM): Guardián de riesgo dedicado usando modelos especializados para monitorear continuamente todas las posiciones, ajustar dinámicamente SL/TP y optimizar salidas usando consenso de IA. Elija entre perfiles de gestión Relajado, Equilibrado o Estricto.

Guardián de riesgo dedicado usando modelos especializados para monitorear continuamente todas las posiciones, ajustar dinámicamente SL/TP y optimizar salidas usando consenso de IA. Elija entre perfiles de gestión Relajado, Equilibrado o Estricto. Análisis Mejorado por Visión: Capacidades avanzadas de entrada de imágenes permiten que la IA analice directamente patrones de gráficos, configuraciones técnicas y datos visuales del mercado.

Capacidades avanzadas de entrada de imágenes permiten que la IA analice directamente patrones de gráficos, configuraciones técnicas y datos visuales del mercado. Gestión Dinámica de Gráficos para Asistente: Apertura/cierre de gráficos con un clic para todos los símbolos y marcos temporales seleccionados. Los indicadores colocados en cualquier gráfico abierto se integran automáticamente en el análisis de IA del Asistente para decisiones de trading manual.

Apertura/cierre de gráficos con un clic para todos los símbolos y marcos temporales seleccionados. Los indicadores colocados en cualquier gráfico abierto se integran automáticamente en el análisis de IA del Asistente para decisiones de trading manual. Eficiencia de Costo Sin Precedentes: El Modo de Reducción de Costo de API reduce los costos de tokens en 60-80%, MÁS la arquitectura agéntica permite que un Maestro alimente Agentes ilimitados en múltiples terminales, reduciendo costos en un 70-90% adicional. Combinados, reduzca sus costos de trading con IA hasta en 95% comparado con ejecutar múltiples EAs independientes impulsados por IA.

Divulgación Crítica: Un Nuevo Paradigma en Trading Agéntico con IA

Syna 4 representa un cambio fundamental en cómo los traders interactúan con IA y cómo múltiples EAs colaboran - capacidades que nunca han existido en el trading forex minorista antes. Su arquitectura agéntica revolucionaria, aprendizaje autónomo de red neuronal, coordinación entre terminales e interfaz interactiva van mucho más allá de las capacidades tradicionales de EA, creando experiencias que el backtesting no puede capturar. Las características interactivas del asistente, controles de botones en tiempo real, selección dinámica de modelo de IA, gestión inteligente de posiciones, coordinación Maestro-Agente a través de múltiples terminales, razonamiento agéntico adaptativo, aprendizaje colectivo y diversificación de portafolio representan aproximadamente el 70% de la funcionalidad de Syna 4 - ninguna de las cuales puede evaluarse a través de pruebas históricas. Estas características solo revelan su verdadero potencial durante la interacción con el mercado en vivo y la colaboración multi-EA a través de diversas cuentas de trading. Mientras que el componente de EA automatizado incluye estrategias probadas de Mean Machine y AIQ mejoradas con aprendizaje autónomo de red neuronal, el valor revolucionario de Syna 4 radica en su capacidad para mezclar perfectamente inteligencia automatizada con intuición humana a través de una interfaz de IA sin precedentes, mientras permite que múltiples EAs trabajen como un organismo unificado en todo su portafolio de trading - creando el primer ecosistema de trading agéntico verdadero de la industria.

Cómo Comenzar:

Configuración de Integración API: Simplemente pegue sus claves API y ejecute Test API para verificar. Syna guarda y gestiona automáticamente sus claves. Conexiones directas disponibles para OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral, DeepSeek, Perplexity y OpenRouter. Elija su Modo: Seleccione Solo EA (totalmente automatizado), Solo Asistente (manual con guía de IA), Ambos (máxima flexibilidad), o configure coordinación agéntica con instancias de AiQ/Mean Machine GPT/múltiples Syna. Configure el Sistema Agéntico (Opcional pero Recomendado): Configure Syna como Maestro para coordinar otros EAs como Agentes en múltiples terminales y cuentas. Configure el Maestro con cobertura integral de símbolos (hasta 10 pares o más) y deje que cada Agente se enfoque en todos los símbolos o subconjuntos estratégicos. Puede usar una Syna como Maestro e instancias adicionales de Syna como Agentes, o coordinar con AiQ y Mean Machine GPT para máxima diversidad. Despliegue e Interactúe: Coloque en cualquier gráfico MT5 y comience a usar la interfaz intuitiva de botones para análisis y trading mientras la red neuronal aprende de cada operación en todo su ecosistema.

Ventaja del Ecosistema Agéntico:

Reducción Masiva de Costos: Las llamadas API de un Maestro alimentan EAs Agentes ilimitados, reduciendo costos de API en 70-90%. Combinado con el Modo de Reducción de Costo de API, logre hasta 95% de ahorro total de costos mientras mantiene inteligencia superior.

Las llamadas API de un Maestro alimentan EAs Agentes ilimitados, reduciendo costos de API en 70-90%. Combinado con el Modo de Reducción de Costo de API, logre hasta 95% de ahorro total de costos mientras mantiene inteligencia superior. Verdadera Diversificación de Portafolio (Primera en la Industria): Despliegue Agentes en diferentes terminales con cuentas de bróker separadas, tamaños de lote variados, diferentes perfiles de riesgo, selecciones de símbolos distintas y estrategias de trading complementarias - todo coordinado por un Maestro. Opere estrategias conservadoras en pares de la Commonwealth en una cuenta financiada mientras ejecuta enfoques agresivos en pares principales en otra. Esta coordinación entre cuentas nunca ha sido posible en el trading forex minorista hasta Syna 4.

Despliegue Agentes en diferentes terminales con cuentas de bróker separadas, tamaños de lote variados, diferentes perfiles de riesgo, selecciones de símbolos distintas y estrategias de trading complementarias - todo coordinado por un Maestro. Opere estrategias conservadoras en pares de la Commonwealth en una cuenta financiada mientras ejecuta enfoques agresivos en pares principales en otra. Cobertura Integral de Símbolos con Enfoque Estratégico: El Maestro monitorea y analiza 10 o más pares de divisas simultáneamente. Cada Agente luego opera todos los símbolos o se enfoca en subconjuntos estratégicos (pares de la Commonwealth, principales, cruces) basándose en su mandato de cuenta y perfil de riesgo.

El Maestro monitorea y analiza 10 o más pares de divisas simultáneamente. Cada Agente luego opera todos los símbolos o se enfoca en subconjuntos estratégicos (pares de la Commonwealth, principales, cruces) basándose en su mandato de cuenta y perfil de riesgo. Distribución de Inteligencia Adaptativa: El Maestro usa razonamiento agéntico adaptativo avanzado para contextualizar y personalizar insights de IA para la estrategia específica, marco temporal, selección de símbolos y condiciones de mercado de cada Agente.

El Maestro usa razonamiento agéntico adaptativo avanzado para contextualizar y personalizar insights de IA para la estrategia específica, marco temporal, selección de símbolos y condiciones de mercado de cada Agente. Inteligencia Colectiva Entre Cuentas: Todos los EAs comparten insights de aprendizaje, análisis de mercado y patrones de trading. El Maestro procesa análisis sofisticado de IA una vez y distribuye inteligencia contextualmente adaptada a todos los Agentes instantáneamente. Cada operación exitosa de cualquier Agente mejora la inteligencia disponible para todos los Agentes, incluso aquellos operando diferentes pares.

Todos los EAs comparten insights de aprendizaje, análisis de mercado y patrones de trading. El Maestro procesa análisis sofisticado de IA una vez y distribuye inteligencia contextualmente adaptada a todos los Agentes instantáneamente. Cada operación exitosa de cualquier Agente mejora la inteligencia disponible para todos los Agentes, incluso aquellos operando diferentes pares. Máxima Diversidad de Estrategia: Combine diferentes EAs con enfoques fundamentalmente diferentes - lógica de red neuronal de Syna más estrategias de momentum de AiQ más patrones de volatilidad de Mean Machine más instancias adicionales de Syna con configuraciones variadas y enfoque de símbolos.

Combine diferentes EAs con enfoques fundamentalmente diferentes - lógica de red neuronal de Syna más estrategias de momentum de AiQ más patrones de volatilidad de Mean Machine más instancias adicionales de Syna con configuraciones variadas y enfoque de símbolos. Aprendizaje Aislado de Riesgo: Aprenda y pruebe nuevas estrategias en un terminal/cuenta mientras mantiene enfoques probados en otros, todo mientras se beneficia de inteligencia compartida de IA sin contaminación cruzada de riesgo.

Aprenda y pruebe nuevas estrategias en un terminal/cuenta mientras mantiene enfoques probados en otros, todo mientras se beneficia de inteligencia compartida de IA sin contaminación cruzada de riesgo. Beneficios de Longevidad Geométrica: Los portafolios diversificados extienden dramáticamente la vida de la cuenta. Un portafolio agéntico de 4 cuentas operando diferentes subconjuntos de símbolos puede sostener fallos de cuentas individuales mientras continúa generando retornos de otros. El análisis histórico muestra que este enfoque puede extender la longevidad de operación de trading en 3-5x.

Los portafolios diversificados extienden dramáticamente la vida de la cuenta. Un portafolio agéntico de 4 cuentas operando diferentes subconjuntos de símbolos puede sostener fallos de cuentas individuales mientras continúa generando retornos de otros. El análisis histórico muestra que este enfoque puede extender la longevidad de operación de trading en 3-5x. Escalado Sin Problemas: Agregue más Agentes en nuevos terminales y cuentas sin agregar más costos de API. Un Maestro Syna puede coordinar 5, 10 o 20 EAs Agentes en todo su portafolio con intercambio completo de inteligencia colectiva.

Agregue más Agentes en nuevos terminales y cuentas sin agregar más costos de API. Un Maestro Syna puede coordinar 5, 10 o 20 EAs Agentes en todo su portafolio con intercambio completo de inteligencia colectiva. Aprendizaje Autónomo en Todo el Ecosistema: La red neuronal aprende continuamente de todas las operaciones en todos los EAs coordinados, todos los terminales y todas las combinaciones de símbolos, mejorando la toma de decisiones para todo el ecosistema con el tiempo.

La red neuronal aprende continuamente de todas las operaciones en todos los EAs coordinados, todos los terminales y todas las combinaciones de símbolos, mejorando la toma de decisiones para todo el ecosistema con el tiempo. Cobertura Multi-Cuenta 24/7: Diferentes EAs operan diferentes instrumentos, marcos temporales y sesiones en múltiples cuentas mientras comparten inteligencia de mercado - nunca pierda una oportunidad mientras mantiene diversificación apropiada.

Ejemplos de Implementación Práctica:

Portafolio Multi-Terminal de Máxima Diversidad: Configure Maestro Syna para monitorear 10 pares (AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURAUD). Configure AiQ (Agente) en Terminal 2 operando EURUSD, GBPUSD, USDJPY con marcos temporales intermedios en cuenta conservadora. Configure Mean Machine GPT (Agente) en Terminal 3 operando AUDUSD, NZDUSD, USDCAD con marcos temporales de rango medio en cuenta agresiva. Configure otra instancia de Syna (Agente) en Terminal 4 operando AUDCAD, NZDCAD, EURAUD con marcos temporales más rápidos y diferente riesgo. El Maestro procesa análisis integral de IA para los 10 pares una vez, todos los Agentes reciben inteligencia contextualmente adaptada específica para su enfoque de símbolos, resultando en reducción de costos del 70-90% con diversidad de estrategia sin precedentes.

Configure Maestro Syna para monitorear 10 pares (AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURAUD). Configure AiQ (Agente) en Terminal 2 operando EURUSD, GBPUSD, USDJPY con marcos temporales intermedios en cuenta conservadora. Configure Mean Machine GPT (Agente) en Terminal 3 operando AUDUSD, NZDUSD, USDCAD con marcos temporales de rango medio en cuenta agresiva. Configure otra instancia de Syna (Agente) en Terminal 4 operando AUDCAD, NZDCAD, EURAUD con marcos temporales más rápidos y diferente riesgo. El Maestro procesa análisis integral de IA para los 10 pares una vez, todos los Agentes reciben inteligencia contextualmente adaptada específica para su enfoque de símbolos, resultando en reducción de costos del 70-90% con diversidad de estrategia sin precedentes. Auto-Coordinación de Syna con Especialización de Símbolos: Ejecute una Syna como Maestro monitoreando 10 pares, luego despliegue 3 instancias adicionales de Syna como Agentes. Agente 1 opera pares de la Commonwealth (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD) en marcos temporales más cortos. Agente 2 opera principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) en marcos temporales intermedios. Agente 3 opera cruces (EURAUD, AUDUSD, NZDUSD) en marcos temporales más largos. La misma lógica central opera a través de diferentes enfoques de símbolos y marcos temporales, todos beneficiándose del aprendizaje compartido de red neuronal.

Ejecute una Syna como Maestro monitoreando 10 pares, luego despliegue 3 instancias adicionales de Syna como Agentes. Agente 1 opera pares de la Commonwealth (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD) en marcos temporales más cortos. Agente 2 opera principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) en marcos temporales intermedios. Agente 3 opera cruces (EURAUD, AUDUSD, NZDUSD) en marcos temporales más largos. La misma lógica central opera a través de diferentes enfoques de símbolos y marcos temporales, todos beneficiándose del aprendizaje compartido de red neuronal. Estrategia de Cobertura de Sesión con Rotación de Pares: Agente 1 (Syna) opera pares de sesión asiática (AUDNZD, NZDCAD, USDJPY) con enfoque de baja volatilidad. Agente 2 (AiQ) opera pares de sesión europea (EURUSD, GBPUSD, EURAUD) con estrategias de momentum. Agente 3 (Mean Machine) opera pares de sesión norteamericana (USDCAD, AUDUSD, NZDUSD) con tácticas basadas en volatilidad. El Maestro coordina los tres asegurando cobertura de mercado 24/7 con selección de pares estratégica coincidiendo con características de sesión.

Libertad Ilimitada de Indicadores para el Modo Asistente:

El Asistente de Syna rompe limitaciones tradicionales. Con capacidad de lectura de gráficos multi-marco temporal, tiene completa libertad para usar CUALQUIER indicador disponible en MT5 - estándar, personalizado o de terceros. Combine indicadores ilimitados en múltiples marcos temporales, cambie indicadores al vuelo sin reiniciar, y deje que la IA del Asistente analice configuraciones complejas de múltiples indicadores y múltiples marcos temporales para decisiones de trading manual. Simplemente coloque indicadores en gráficos - sin codificación, sin parámetros, sin limitaciones.

Para Quién Es:

Syna 4 está diseñado para traders sofisticados que entienden que el futuro del trading radica en la colaboración humano-IA mejorada por coordinación multi-EA a través de diversas cuentas. Está construido para aquellos que reconocen que combinar eficiencia automatizada con inteligencia interactiva y aprendizaje colectivo a través de múltiples terminales crea las mismas ventajas de diversificación de portafolio que los traders institucionales han usado durante décadas pero que los traders minoristas nunca han tenido acceso hasta ahora.

Ya sea que sea un trader sistemático buscando mejora con IA, un trader discrecional queriendo guía de IA, o un usuario avanzado construyendo un portafolio agéntico multi-terminal con diversificación de riesgo apropiada a través de múltiples cuentas de bróker y asignación estratégica de símbolos, Syna proporciona el conjunto de herramientas completo. Si está listo para experimentar lo que sucede cuando la IA de grado institucional realmente trabaja CON usted a través de automatización e interacción mientras coordina múltiples estrategias especializadas con enfoque de símbolos dirigido en toda su operación de trading - justo como los fondos de cobertura coordinan múltiples gestores de portafolio con diferentes especializaciones de mercado - Syna 4 es su solución profesional.

Syna no es solo un EA o un asistente; es el primer ecosistema de trading agéntico de la industria del trading forex que transforma cómo los humanos y la IA colaboran en los mercados, y cómo múltiples EAs trabajan juntos como una inteligencia unificada en todo su portafolio de cuentas de trading con cobertura integral de símbolos y especialización estratégica. Esta capacidad nunca ha existido en el trading forex minorista antes - está presenciando el amanecer de la gestión verdaderamente coordinada de portafolio multi-EA con diversificación de nivel institucional.

Descargo de Responsabilidad

Aunque Syna 4 combina automatización avanzada impulsada por IA con guía interactiva y coordinación agéntica revolucionaria, siempre recuerde que el trading de Forex involucra riesgos. Tanto las decisiones automatizadas del EA, las recomendaciones de IA, como la inteligencia colectiva de configuraciones multi-EA a través de múltiples cuentas y combinaciones de símbolos deben evaluarse dentro de su tolerancia al riesgo. Las capacidades de aprendizaje de la red neuronal y las estrategias de diversificación de portafolio mejoran los retornos ajustados al riesgo pero no eliminan el riesgo ni garantizan ganancias. Aunque la diversificación apropiada reduce significativamente el riesgo de caída y extiende la longevidad de la cuenta comparado con enfoques de estrategia única, todo trading involucra riesgo de pérdida. Opere responsablemente y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.