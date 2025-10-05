Made to Echo

Conoce a Made to Echo

Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Made to Echo es tu asistente de trading de un solo gráfico, construido específicamente para manejar las reglas de firmas prop y la gestión de cuentas privadas por igual.

Cómo funciona el EA

  • Un filtro de volatilidad inteligente monitorea la expansión del rango verdadero promedio para detectar entornos de ruptura. El EA entra durante momentos de expansión direccional mientras evita el movimiento lateral, aumentando la probabilidad de un fuerte seguimiento.

Gestión de Riesgos Inteligente

  • Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y los límites de drawdown
  • Elige entre lógica de lote fijo y riesgo por operación
  • Nunca expone tu cuenta a niveles de riesgo inseguros

 Construido para Desafíos de Firmas Prop

  • Comportamiento de drawdown consistentemente bajo para curvas de capital estables
  • Fácil de usar, sin estrategias arriesgadas como grid o martingale

 Mejor Uso: Adjuntar a XAUUSD en el marco de tiempo M30

 ¡Ejecutar solo en un gráfico! El EA gestiona todo internamente – no es necesario adjuntar a múltiples símbolos.

Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
58
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

Voidly
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Asesores Expertos
Conoce a Voidly Esta es una fase de precios limitada. Consíguelo a 198 mientras esté bajo 10 ventas. Una vez que se alcance ese límite, el nuevo precio será 249 . Actualmente vendido: 9 copias. Canal MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Contacta para obtener la configuración correcta de backtest — Te enviaré todo lo necesario. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Voidly e
Pure Veil
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Asesores Expertos
Conoce a Pure Veil This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies. Canal MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Pure Veil es tu asistente de trading en un gráfico, co
