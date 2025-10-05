Conoce a Made to Echo

Esta es una fase de precios limitada. Consíguelo a 99 mientras esté bajo 5 ventas. Una vez que se alcance ese límite, el nuevo precio será 129. Actualmente vendidos: 4 copias.





Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Contacta para obtener la configuración correcta de retroceso — Te enviaré todo lo necesario.





Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Made to Echo es tu asistente de trading de un solo gráfico, construido específicamente para manejar las reglas de firmas prop y la gestión de cuentas privadas por igual.

Cómo funciona el EA Un filtro de volatilidad inteligente monitorea la expansión del rango verdadero promedio para detectar entornos de ruptura. El EA entra durante momentos de expansión direccional mientras evita el movimiento lateral, aumentando la probabilidad de un fuerte seguimiento.

Gestión de Riesgos Inteligente Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y los límites de drawdown

Elige entre lógica de lote fijo y riesgo por operación

Nunca expone tu cuenta a niveles de riesgo inseguros

Construido para Desafíos de Firmas Prop Comportamiento de drawdown consistentemente bajo para curvas de capital estables

Fácil de usar, sin estrategias arriesgadas como grid o martingale