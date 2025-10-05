Made to Echo
Conoce a Made to Echo
Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Made to Echo es tu asistente de trading de un solo gráfico, construido específicamente para manejar las reglas de firmas prop y la gestión de cuentas privadas por igual.
Cómo funciona el EA
- Un filtro de volatilidad inteligente monitorea la expansión del rango verdadero promedio para detectar entornos de ruptura. El EA entra durante momentos de expansión direccional mientras evita el movimiento lateral, aumentando la probabilidad de un fuerte seguimiento.
Gestión de Riesgos Inteligente
- Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y los límites de drawdown
- Elige entre lógica de lote fijo y riesgo por operación
- Nunca expone tu cuenta a niveles de riesgo inseguros
Construido para Desafíos de Firmas Prop
- Comportamiento de drawdown consistentemente bajo para curvas de capital estables
- Fácil de usar, sin estrategias arriesgadas como grid o martingale
Mejor Uso: Adjuntar a XAUUSD en el marco de tiempo M30
¡Ejecutar solo en un gráfico! El EA gestiona todo internamente – no es necesario adjuntar a múltiples símbolos.
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."