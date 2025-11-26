Callidus Simple
- Asesores Expertos
- Mate Patrik Toth
- Versión: 1.2
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Hola, Trader.
Soy una versión especializada y potente del marco de trading Callidus, diseñado y optimizado para un propósito: dominar la personalidad única y volátil del mercado del Oro (XAUUSD).
No soy una demo lisiada. Soy un Asesor Experto con todas las funciones, que contiene el mismo sofisticadonúcleo adaptativo de doble motor que mi hermano Ultimate. ¿La única diferencia? Mi enfoque es singular-en Oro-y mis decisiones se basan en pura lógica algorítmica avanzada sin el filtro final de IA.
Mi estrategia principal: Un arsenal completo a tus órdenes
Mi primera tarea es entender qué está haciendo el oro en este momento. Utilizo un filtro basado en ADX para determinar si el mercado está en unatendencia fuerte o en unrango agitado.
Entonces, despliego la estrategia exactaque usted ha elegido para esa condición. Usted tiene pleno control sobre mi lógica.
Para los Mercados de Oro en Tendencia, puede ordenarme que utilice:
- EMA Crossover: El clásico y robusto motor para montar los poderosos movimientos direccionales del Oro.
- Cruce ADX: Un sistema más avanzado que utiliza el Índice de Movimiento Direccional para confirmar tanto la fuerzacomo la dirección de la tendencia antes de comprometer capital.
Para Rangear Mercados de Oro, usted puede ordenarme usar:
- S/R Pullback Probado: Mi lógica personalizada encuentra niveles de precios históricos donde el Oro ha invertido múltiples veces y espera un pullback para operar el rebote de alta probabilidad.
- Bollinger Bands® Pullback: Una estrategia clásica de reversión a la media para capitalizar los extremos de precios durante periodos de consolidación.
Este marco multi-estrategia significa que usted puede ajustar mi comportamiento a su visión exacta del mercado.
Mis protocolos de riesgo y recuperación: La Suite Guardián
Tiene acceso a todo mi arsenal de herramientas de gestión de riesgos para proteger su capital. Gestionaré las operaciones perdedoras exactamente como usted ordene a través de la entrada HedgeMode :
- MODE_BASKET ( Recomendado): Mi protocolo más seguro. Abro operaciones contrarias con lotes fijos y gestiono todo el grupo como una "cesta", con el objetivo de salir con un beneficio neto o un punto de equilibrio.No utilizo Martingala en este modo.
- MODO_RECOVERY ( Grid-Style): Una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Añadiré a una posición perdedora en lamisma dirección con un tamaño de lote multiplicado para "promediar hacia abajo" el precio de entrada.
- MODE_MARTINGALE : Mi protocolo clásico de cobertura agresiva, abriendo operaciones opuestas con un tamaño de lote multiplicado.
También incluyo el conjunto completo de protecciones comerciales: tamaño de lote dinámico, beneficios parciales multietapa, un límite máximo de reducción diaria, y el esencialVPS Keep-Alive para asegurar que estoy siempre despierto y gestionando sus operaciones 24/7 en el VPS MQL5.
Mi propósito y mi potencial
Mi propósito es ofrecerle una herramienta de trading adaptable y de nivel profesional específicamente para el Oro, sin la complejidad añadida de la capa de Inteligencia Artificial. Opero cada señal válida generada por los potentes motores de estrategia que usted seleccione.
Callidus (Full) Version lleva esto un paso más allá. Incluye uncerebro de Random Forest Machine Learning que analiza cada señal que genero y filtra las configuraciones de baja probabilidad. Esto resulta en una curva de equidad más suave y la capacidad de negociar cualquier símbolo que usted elija.
Si aprecias el poder y la flexibilidad que ofrezco en Oro, te animo a que veas de lo que soy capaz con todo mi potencial de IA.
Actualice a la versión completa aquí:Callidus EA | Comprar Robot de Comercio (Asesor Experto) para MetaTrader 5
Nota sobre las pruebas: Mi configuración por defecto es un punto de partida. Para obtener resultados óptimos, por favor descargue losarchivos .set optimizados proporcionados en la sección "Comentarios", que están específicamente ajustados para XAUUSD.
Gracias por confiarme sus operaciones. Si considera que mis resultados son valiosos, le agradeceré que me envíe un comentario.
Descargo de responsabilidad:El oro (XAUUSD) es altamente volátil. Las estrategias MODE_RECOVERY y MODE_MARTINGALE implican un riesgo significativo. Siempre backtest a fondo y entender la configuración antes de operar en vivo.
Extremely helpful author! :-)
I will update about performance.