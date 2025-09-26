Aurum Sentinel Pro

5

Aurum Sentinel Pro - El cazador de FVG multi-marco de tiempo para XAUUSD

¡Dé rienda suelta al poder de las brechas de valor justo a través de múltiples marcos de tiempo!

Aurum Sentinel Pro es un Asesor Experto altamente especializado diseñado para el rey de los mercados de divisas:XAUUSD (Oro).
Utiliza una sofisticada estrategia multi-marco de tiempo basada en la identificación y explotación deFair Value Gaps (FVGs)- esas poderosas áreas de discontinuidad en el mercado que a menudo actúan como puntos de atracción magnética para el precio.

Esto no es una simple cuadrícula o martingala bot. Se trata de unalgoritmo preciso, basado en reglas, cuyo objetivo es encontrar configuraciones de alta calidad y garantizar una gestión profesional del riesgo.

VENTAJAS PRINCIPALES: Por qué Aurum Sentinel Pro es imprescindible

Potencia Multi-Timeframe

  • Opere simultánea e independientemente en5 marcos temporales ( M5, M15, M30, H1, H4)

  • Reconozca señales tempranas en plazos más cortos y confírmelas con la potencia de los plazos más largos.

  • Tiempos de negociación individuales para una máxima flexibilidad

Seguimiento inteligente de FVG con filtro de precio de cierre

  • El EA busca automáticamente FVG alcistas y bajistas

  • Nuevo filtro de precio de cierre: evita señales falsas mediante el análisis de velas

  • Niveles precisos de stop-loss y take-profit basados en el tamaño de la zona FVG

Sistema de negociación de modo dual

  • Modo de tendencia: utilizala salida Chandelier Exit con trailing stop basado en ATR.

  • Modo lateral: SL/TP clásico con multiplicadores fijos

  • Reconocimiento automático de las fases del mercado por marco temporal mediante ADX + EMA

Gestión de riesgos multinivel

  • 1% de riesgo fijo por operación o tamaño de lote fijo

  • Límite de pérdida diaria: Stop automático de la operación al 10% de pérdida diaria (personalizable)

  • Límite máximo de tamaño de lote ( 10 lotes) para proteger el capital

Sistema de protección de beneficios

  • R1 Break-Even: Auto-SL cuando se alcanza 1x beneficio de margen

  • R4 Safety Stop: Se activa a 4x Margen de Beneficio (si el Chandelier no está activo)

  • R2 Beneficio Seguro: Toma de beneficios parcial a la mitad del beneficio R4

Sesiones de negociación optimizadas

  • Sesión UK

  • Sesión EE.UU.

  • Sin sesión asiática para señales de calidad específicas

Seguimiento exhaustivo y transparencia

  • Dibujo automático de la zona FVG en el gráfico

  • Registro detallado de todas las decisiones de negociación

  • Seguimiento en tiempo real de todas las posiciones activas

⚙️ DETALLES TÉCNICOS

  • Divisa base: USD recomendado

  • Instrumento de negociación:EXCLUSIVAMENTE XAUUSD ( especialmente optimizado)

  • Marco temporal recomendado: Funciona en todos los gráficos, analiza los marcos temporales establecidos (M5-H4)

  • Recomendación mínima: cuenta estándar ECN

  • Spread máximo: 30 pips

  • Conformidad total con MQL5

🎪 A JUSTES OPTIMIZADOS DE CÓDIGO DURO

Buffer FVG por marco temporal

Multiplicadores SL/TP

Detección avanzada de tendencias

  • Periodos EMA optimizados

  • Separación basada en ATR

  • Umbral ADX

🎯 ¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?

  • Paratraders que buscan un enfoque sistemático y basado en reglas para el mercado del oro

  • Parainversores que quieran diversificar su cartera con un componente algorítmico

  • Para cualquiera que quiera aprovechar las ventajas deltrading multi timeframesin tener que monitorizar constantemente los gráficos

  • Paraoperadores conservadores que valoran la gestión estricta del riesgo con límites diarios de pérdidas.

⚠️ NOTA IMPORTANTE

Al igual que cualquier herramienta de trading, Aurum Sentinel Pro requiere unbacktestingadecuado y pruebasexhaustivas en una cuenta demo antes de ponerse en marcha. El pasado no es un indicador de los resultados futuros.

Operar con este EA es bajo su propio riesgo.

Aurum SentinelPro - ¡su compañero de caza profesional para el trading FVG multi-timeframe en el mercado del oro!

Comentarios 5
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

beam79
24
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Otros productos de este autor
Aurum Sentinel Exit Manager
Christian Da Costa
Utilidades
¿Para quién es Aurum Sentinel Exit Manager? PERFECTO PARA: Operadores manuales de oro que quieren automatizar sus salidas Operadores con fondos que necesitan adherirse a límites de drawdown Profesionales que no pueden monitorizar constantemente el gráfico Cualquiera que quiera evitar decisiones de salida emocionales FUNCIONA CON: Cualquier estrategia de trading manual Todos los tamaños de lote XAUUSD Cualquier marco temporal (recomendado: H1 o superior) Todos los brokers con MetaTrader 5
