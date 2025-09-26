Aurum Sentinel Pro
- Asesores Expertos
- Christian Da Costa
- Versión: 1.8
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Aurum Sentinel Pro - El cazador de FVG multi-marco de tiempo para XAUUSD
¡Dé rienda suelta al poder de las brechas de valor justo a través de múltiples marcos de tiempo!
Aurum Sentinel Pro es un Asesor Experto altamente especializado diseñado para el rey de los mercados de divisas:XAUUSD (Oro).
Utiliza una sofisticada estrategia multi-marco de tiempo basada en la identificación y explotación deFair Value Gaps (FVGs)- esas poderosas áreas de discontinuidad en el mercado que a menudo actúan como puntos de atracción magnética para el precio.
Esto no es una simple cuadrícula o martingala bot. Se trata de unalgoritmo preciso, basado en reglas, cuyo objetivo es encontrar configuraciones de alta calidad y garantizar una gestión profesional del riesgo.
VENTAJAS PRINCIPALES: Por qué Aurum Sentinel Pro es imprescindible
Potencia Multi-Timeframe
Opere simultánea e independientemente en5 marcos temporales ( M5, M15, M30, H1, H4)
Reconozca señales tempranas en plazos más cortos y confírmelas con la potencia de los plazos más largos.
Tiempos de negociación individuales para una máxima flexibilidad
Seguimiento inteligente de FVG con filtro de precio de cierre
El EA busca automáticamente FVG alcistas y bajistas
Nuevo filtro de precio de cierre: evita señales falsas mediante el análisis de velas
Niveles precisos de stop-loss y take-profit basados en el tamaño de la zona FVG
Sistema de negociación de modo dual
Modo de tendencia: utilizala salida Chandelier Exit con trailing stop basado en ATR.
Modo lateral: SL/TP clásico con multiplicadores fijos
Reconocimiento automático de las fases del mercado por marco temporal mediante ADX + EMA
Gestión de riesgos multinivel
1% de riesgo fijo por operación o tamaño de lote fijo
Límite de pérdida diaria: Stop automático de la operación al 10% de pérdida diaria (personalizable)
Límite máximo de tamaño de lote ( 10 lotes) para proteger el capital
Sistema de protección de beneficios
R1 Break-Even: Auto-SL cuando se alcanza 1x beneficio de margen
R4 Safety Stop: Se activa a 4x Margen de Beneficio (si el Chandelier no está activo)
R2 Beneficio Seguro: Toma de beneficios parcial a la mitad del beneficio R4
Sesiones de negociación optimizadas
Sesión UK
Sesión EE.UU.
Sin sesión asiática para señales de calidad específicas
Seguimiento exhaustivo y transparencia
Dibujo automático de la zona FVG en el gráfico
Registro detallado de todas las decisiones de negociación
Seguimiento en tiempo real de todas las posiciones activas
⚙️ DETALLES TÉCNICOS
Divisa base: USD recomendado
Instrumento de negociación:EXCLUSIVAMENTE XAUUSD ( especialmente optimizado)
Marco temporal recomendado: Funciona en todos los gráficos, analiza los marcos temporales establecidos (M5-H4)
Recomendación mínima: cuenta estándar ECN
Spread máximo: 30 pips
Conformidad total con MQL5
🎪 A JUSTES OPTIMIZADOS DE CÓDIGO DURO
Buffer FVG por marco temporal
Multiplicadores SL/TP
Detección avanzada de tendencias
Periodos EMA optimizados
Separación basada en ATR
Umbral ADX
🎯 ¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?
Paratraders que buscan un enfoque sistemático y basado en reglas para el mercado del oro
Parainversores que quieran diversificar su cartera con un componente algorítmico
Para cualquiera que quiera aprovechar las ventajas deltrading multi timeframesin tener que monitorizar constantemente los gráficos
Paraoperadores conservadores que valoran la gestión estricta del riesgo con límites diarios de pérdidas.
⚠️ NOTA IMPORTANTE
Al igual que cualquier herramienta de trading, Aurum Sentinel Pro requiere unbacktestingadecuado y pruebasexhaustivas en una cuenta demo antes de ponerse en marcha. El pasado no es un indicador de los resultados futuros.
Operar con este EA es bajo su propio riesgo.
Aurum SentinelPro - ¡su compañero de caza profesional para el trading FVG multi-timeframe en el mercado del oro!
Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi