Fund Mode MT5

Fund Mode MT5 - EA de acción del precio para XAUUSD (M5)

Fund Mode MT5 es un Asesor Experto (EA) basado en la Acción del Precio
❌ Sin Cuadrícula
❌ Sin Martingala
Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5,
con un fuerte enfoque en la seguridad, la consistencia y la idoneidad para cuentas pequeñas.

Características principales

1️⃣ Sistema de Trading

  • Estrategia: Acción del precio + Patrones envolventes

  • Marco de tiempo principal: M5

  • NO utiliza: Cuadrícula, Martingala o Cobertura

  • Condiciones de entrada:

    • Detección de patrón envolvente

    • Filtros multicapa: EMA, ADX, RSI

    • Confirmación de precio necesaria antes de la entrada

2️⃣ Gestión del riesgo

  • Stop Loss: Puntos fijos (por defecto 1000 puntos)

  • Take Profit: Riesgo : Basado en recompensa (por defecto 1:2)

  • Modos de tamaño de lote:

    • Lote fijo

    • Basado en el riesgo (% de riesgo por operación)

  • Protección contra caídas:

    • Límite diario de reducción

    • Límite máximo de reducción

3️⃣ Sistemas de seguridad

  • Objetivo de beneficio diario: Detiene automáticamente las operaciones una vez alcanzado el objetivo diario

  • Sistema de bloqueo de la renta variable: Bloquea el beneficio una vez que la equidad alcanza un nivel definido

  • RR Trailing Stop: Mueve el Stop Loss según los niveles de Riesgo-Recompensa

  • Filtro de diferencial: Evita la negociación en condiciones de diferencial alto

4️⃣ Reconocimiento de patrones

  • 5 tipos de patrones Engulfing:

    • Envolvente estándar

    • Envolvente de impulso

    • Envolvente de expansión

    • Engulfing de ruptura fallida

    • Engulfing de dinero inteligente

  • Sistema preestablecido para la selección rápida de patrones

5️⃣ Sistemas de filtro

  • Filtro EMA (36 / 46) en M15

  • Filtro ADX para la detección de la fuerza de la tendencia

  • Filtro RSI Multi-Timeframe: M15 / H1 / D1

  • Filtro Spread para reducir los costes de negociación ocultos

⚙️ Configuración recomendada (Cuenta ECN - $500)

Risk_Per_Trade = 1.0 StopLoss_Points = 1000 RR_Ratio = 2.0 Use_Fix_Lot = true Fix_Lot_Size = 0.01 Daily_DD_Limit = 20.0 Max_DD_Limit = 40.0 MaxSpread = 100

📊 Cuadro de mandos en tiempo real

Muestra información esencial de negociación directamente en el gráfico:

  • Estado de negociación

  • Saldo / Capital / P/L diario

  • Control de Drawdown

  • Estado de la detección de patrones

  • Condiciones de filtrado

🎨 Sistema de temas AI (mejora visual)

Temas de gráficos y cuadros de mando personalizables:

  • Temas predefinidos: Azul neón, Magenta cibernético, Verde matriz, Violeta espacial, Plata minimalista

  • Efectos visuales: Bordes de neón, degradados, animaciones

  • Alertas sonoras cuando el EA está activado o desactivado

Directrices de uso

  • Tipo de cuenta recomendado: ECN / RAW

  • Depósito mínimo: $500

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • Símbolo: XAUUSD

  • VPS recomendado para operaciones 24/7

  • Soporta una operación por vela


