Fund Mode MT5
- Asesores Expertos
- Nunthasak Aunkaew
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Fund Mode MT5 - EA de acción del precio para XAUUSD (M5)
Fund Mode MT5 es un Asesor Experto (EA) basado en la Acción del Precio
❌ Sin Cuadrícula
❌ Sin Martingala
Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5,
con un fuerte enfoque en la seguridad, la consistencia y la idoneidad para cuentas pequeñas.
Características principales
1️⃣ Sistema de Trading
Estrategia: Acción del precio + Patrones envolventes
Marco de tiempo principal: M5
NO utiliza: Cuadrícula, Martingala o Cobertura
Condiciones de entrada:
Detección de patrón envolvente
Filtros multicapa: EMA, ADX, RSI
Confirmación de precio necesaria antes de la entrada
2️⃣ Gestión del riesgo
Stop Loss: Puntos fijos (por defecto 1000 puntos)
-
Take Profit: Riesgo : Basado en recompensa (por defecto 1:2)
Modos de tamaño de lote:
Lote fijo
Basado en el riesgo (% de riesgo por operación)
Protección contra caídas:
Límite diario de reducción
Límite máximo de reducción
3️⃣ Sistemas de seguridad
Objetivo de beneficio diario: Detiene automáticamente las operaciones una vez alcanzado el objetivo diario
Sistema de bloqueo de la renta variable: Bloquea el beneficio una vez que la equidad alcanza un nivel definido
RR Trailing Stop: Mueve el Stop Loss según los niveles de Riesgo-Recompensa
Filtro de diferencial: Evita la negociación en condiciones de diferencial alto
4️⃣ Reconocimiento de patrones
5 tipos de patrones Engulfing:
Envolvente estándar
Envolvente de impulso
Envolvente de expansión
Engulfing de ruptura fallida
Engulfing de dinero inteligente
Sistema preestablecido para la selección rápida de patrones
5️⃣ Sistemas de filtro
Filtro EMA (36 / 46) en M15
Filtro ADX para la detección de la fuerza de la tendencia
Filtro RSI Multi-Timeframe: M15 / H1 / D1
Filtro Spread para reducir los costes de negociación ocultos
⚙️ Configuración recomendada (Cuenta ECN - $500)
📊 Cuadro de mandos en tiempo real
Muestra información esencial de negociación directamente en el gráfico:
Estado de negociación
Saldo / Capital / P/L diario
Control de Drawdown
Estado de la detección de patrones
Condiciones de filtrado
🎨 Sistema de temas AI (mejora visual)
Temas de gráficos y cuadros de mando personalizables:
Temas predefinidos: Azul neón, Magenta cibernético, Verde matriz, Violeta espacial, Plata minimalista
Efectos visuales: Bordes de neón, degradados, animaciones
Alertas sonoras cuando el EA está activado o desactivado
Directrices de uso
Tipo de cuenta recomendado: ECN / RAW
Depósito mínimo: $500
Apalancamiento: 1:100 o superior
Símbolo: XAUUSD
VPS recomendado para operaciones 24/7
Soporta una operación por vela