Fund Mode MT5 - EA de acción del precio para XAUUSD (M5)

Fund Mode MT5 es un Asesor Experto (EA) basado en la Acción del Precio

❌ Sin Cuadrícula

❌ Sin Martingala

Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5,

con un fuerte enfoque en la seguridad, la consistencia y la idoneidad para cuentas pequeñas.

Características principales

1️⃣ Sistema de Trading

Estrategia: Acción del precio + Patrones envolventes

Marco de tiempo principal: M5

NO utiliza: Cuadrícula, Martingala o Cobertura

Condiciones de entrada: Detección de patrón envolvente Filtros multicapa: EMA, ADX, RSI Confirmación de precio necesaria antes de la entrada



2️⃣ Gestión del riesgo

Stop Loss: Puntos fijos (por defecto 1000 puntos )

Take Profit: Riesgo : Basado en recompensa (por defecto 1:2 )

Modos de tamaño de lote: Lote fijo Basado en el riesgo (% de riesgo por operación)

Protección contra caídas: Límite diario de reducción Límite máximo de reducción



3️⃣ Sistemas de seguridad

Objetivo de beneficio diario: Detiene automáticamente las operaciones una vez alcanzado el objetivo diario

Sistema de bloqueo de la renta variable: Bloquea el beneficio una vez que la equidad alcanza un nivel definido

RR Trailing Stop: Mueve el Stop Loss según los niveles de Riesgo-Recompensa

Filtro de diferencial: Evita la negociación en condiciones de diferencial alto

4️⃣ Reconocimiento de patrones

5 tipos de patrones Engulfing: Envolvente estándar Envolvente de impulso Envolvente de expansión Engulfing de ruptura fallida Engulfing de dinero inteligente

Sistema preestablecido para la selección rápida de patrones

5️⃣ Sistemas de filtro

Filtro EMA (36 / 46) en M15

Filtro ADX para la detección de la fuerza de la tendencia

Filtro RSI Multi-Timeframe: M15 / H1 / D1

Filtro Spread para reducir los costes de negociación ocultos

⚙️ Configuración recomendada (Cuenta ECN - $500)

Risk_Per_Trade = 1.0 StopLoss_Points = 1000 RR_Ratio = 2.0 Use_Fix_Lot = true Fix_Lot_Size = 0.01 Daily_DD_Limit = 20.0 Max_DD_Limit = 40.0 MaxSpread = 100

📊 Cuadro de mandos en tiempo real

Muestra información esencial de negociación directamente en el gráfico:

Estado de negociación

Saldo / Capital / P/L diario

Control de Drawdown

Estado de la detección de patrones

Condiciones de filtrado

🎨 Sistema de temas AI (mejora visual)

Temas de gráficos y cuadros de mando personalizables:

Temas predefinidos: Azul neón, Magenta cibernético, Verde matriz, Violeta espacial, Plata minimalista

Efectos visuales: Bordes de neón, degradados, animaciones

Alertas sonoras cuando el EA está activado o desactivado

Directrices de uso