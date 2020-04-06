PropFirm Guardian

El mejor robot de scalping - ¡Rápido, seguro y rentable !
Presentamos el robot de scalping con IA más avanzado diseñado para generar beneficios rápidos de forma segura en todos los mercados. Si el comercio con un corredor o una empresa prop, este robot está diseñado para ofrecer resultados consistentes de alto rendimiento con un riesgo mínimo.
Por qué los operadores no pueden vivir sin él:
Todos los pares, todos los mercados: Funciona a la perfección en Forex, criptomonedas, índices y más, sin limitaciones.
Maestría en scalping : Ejecuta operaciones a la velocidad del rayo para capturar cada movimiento rentable antes de que otros reaccionen.
Crecimiento del capital con esteroides: Diseñado para maximizar la rentabilidad sin exponer su cuenta a riesgos temerarios.
Aprobado por Prop Firm: Perfecto tanto para cuentas prop como para broker trading, totalmente compatible.
Gestión inteligente del riesgo: Protege su capital con tomas de beneficios avanzadas basadas en ATR y dimensionamiento inteligente de posiciones.
Configure y olvídese: Totalmente automatizado: no necesita supervisar los gráficos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Observe cómo crece su cuenta.
Convierte pequeños depósitos en capital serio de forma rápida y segura - este es el bot que los comerciantes de élite no quieren que sepas.
Advertencia: Alta demanda y licencias limitadas. Sólo para operadores serios.

Posea el bot que está cambiando la forma de hacer scalping. Haga clic en "Comprar ahora" antes de que su competencia le gane.

Youtube enlaces de pero el comercio ⬇️

https://youtu.be/MTUvDwhFNrs?si=jcTEaM3aZIbKxX3Y

https://youtu.be/J4z5GU6yBOs?si=85Uax9Zgbqt13uT4

